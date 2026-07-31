LUCHA CONTRA EL FUEGO
Los bomberos tratan de extinguir una reactivación del incendio en el embalse de San Juan (Madrid)
Los bomberos trabajan para frenar a tiempo la reproducción de un incendio en el Embalse de San Juan. Este mismo viernes, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, había insistido en que la situación en la zona es "verdaderamente peligrosa" en el marco del incendio forestal de la Sierra Oeste, y ha recordado que está prohibido acceder a la zona durante los próximos días.
En rueda de prensa tras hacer balance del año legislativo, el delegado ha advertido de que la situación sigue siendo "muy preocupante", a pesar de la evolución positiva del incendio en las últimas horas. Así, ha hecho un llamamiento a la prudencia y al respeto de las restricciones vigentes.
Martín ha recalcado que las previsiones meteorológicas de cara a los próximos días no son favorables, por lo que, aunque el incendio se encuentra técnicamente estabilizado, continuarán las labores de remate y refresco en todo el perímetro, con especial atención al flanco norte en el pantano de San Juan, que se convirtió en la zona más peligrosa.
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