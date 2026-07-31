FÚTBOL
Más de 40.000 kilómetros en 15 días para exprimir el fenómeno Kang-in Lee: el Atlético se va de amistosos con solo media plantilla
El equipo de Simeone, que inició su preparación goleando al Getafe, se enfrentará al Manchester United, el Manchester City y el Olympique de Marsella antes de debutar en LaLiga ante el Málaga
Exprés, con muchos kilómetros (más de 40.000 entre idas y venidad) y con rivales de renombre. El Atlético de Madrid inicia este sábado la parte internacional de su pretemporada con una premisa clara y que va más allá de lo deportivo: exprimir el efecto Kang-in Lee. El equipo de Diego Pablo Simeone, que se estrenó este año goleando al Getafe en un partido a puerta cerrada, viajará la próxima semana a Corea del Sur para medirse al Manchester City en un duelo en el que todos los focos apuntaran al nuevo fichaje, que más allá de lo que aporte en el terreno de juego apunta a filón comercial.
Pero antes, toca Estocolmo. Este sábado (Movistar +, 15.00 horas) se medirá en el Strawberry Arena al Manchester United, en la que será la primera gran piedra de toque en una preparación que arrancó el 13 de julio, aunque sin los futbolistas que habían participado en el Mundial. Un factor que ha trastocado los planes rojiblancos, y que de hecho lo sigue haciendo.
Y es que nueve jugadores rojiblancos alcanzaran la final del Mundia, obligando a Simeone a realizar una preparación escalonada, y sin gran parte de su columna vertebral. Llorente, Pubill, Baena y Grimaldo se proclamaron campeones con España, mientras que Musso, Nahuel Molina, Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Almada estuvieron presentes con Argentina.
Todos ellos siguen todavía disfrutando de sus vacaciones, y no se unirán al grupo hasta el día 10 de agosto, apenas 9 días antes del primer partido de Liga ante el Málaga. por lo que canteranos como Miguel Cubo o Arnau Ortiz han tenido la oportunidad de convencer al entrenador argentino y ganarse un espacio durante la temporada. O para Hjulmand, el único de los fichajes que de momento se ha puesto a las órdenes del Cholo.
Rivales de renombre
El primer ensayo del verano tuvo lugar el pasado miércoles, en un encuentro a puerta cerrada disputado en Majadahonda ante el Getafe, aunque eso sí también con muchas caras del filial. El Atlético se impuso por 4-1 gracias a un doblete de Lookman y a los goles del citado Arnau y Obed Vargas. Más allá del resultado, el partido permitió a Simeone repartir minutos y comprobar el estado físico de sus jugadores después de las primeras semanas de carga.
Ahora, llegan las grandes piedras de toque. Una vez acabado el duelo ante el United, Simeone y los suyos volverán a Madrid para seguir su preparación con la vista puesta en el que será el desplazamiento más largo del verano. Y es que el domingo 9 de agosto se enfrentarán al Manchester City en el Seoul World Cup Stadium de Corea del Sur, en el que Kang-in Lee podrá presentarse ante el público de su país con la camiseta rojiblanca.
A nadie se le escapa que su contratación va más allá de lo deportivo. Y es que la figura de Kang-In, recién fichado procedente del PSG, apunta a potenciar el crecimiento comercial del Atlético en mercados clave como Asia y Estados Unidos. Una estrategia que refrendan los primeros datos.
Fichaje estratégico
Según informó 'MARCA', Kang-in Lee se ha convertido en el fichaje rojiblanco que más camisetas ha vendido antes de disputar su primer partido oficial con el club. Ni incorporaciones de gran repercusión mediática como la de Julián Álvarez habían generado una respuesta tan inmediata entre la afición y los seguidores internacionales del conjunto madrileño.
Por ello, durante esa visita a Seúl, el club rojiblanco inaugurará una nueva Casa del Atleti en territorio surcoreano, siguiendo el modelo que ya puso en marcha recientemente en ciudades como Los Ángeles, durante el Mundial de Clubes, o Miami con motivo del derbi madrileño.
Tras volver de Asia, llegará el turno del último examen antes de iniciarse LaLiga. Se disputará el viernes 14 de agosto ante el Olympique de Marsella en el Vélodrome, apenas cinco días antes del inicio de la competición oficial.
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