Agosto cierra la salida de Madrid por la A-5: el túnel de la M-30 quedará cortado durante tres semanas

Madrid afrontará en agosto uno de los cortes de tráfico más importantes vinculados al soterramiento de la A-5. El Ayuntamiento cerrará completamente, entre el lunes 3 y el lunes 24 de agosto, el túnel que conecta la M-30 con la autovía de Extremadura en sentido salida de la capital, hacia Badajoz.

El cierre afectará tanto a los vehículos que circulen por la M-30 exterior como a los procedentes de la calzada interior. Tampoco se podrá continuar hacia la A-5 desde el desvío situado junto a la salida de Casa de Campo, que permanecerá cerrado durante las tres semanas de trabajos.

La actuación constituye, según el Consistorio, el "penúltimo paso" para conectar el nuevo túnel del Paseo Verde del Suroeste con el subterráneo de la M-30 que discurre bajo la avenida de Portugal. El corte se ha programado en agosto, el mes en el que habitualmente se registra una menor intensidad de tráfico en la ciudad, con el objetivo de reducir las afecciones a la movilidad.

Infografía del corte del túnel en sentido salida (del 3 al 24 de agosto). / Ayuntamiento de Madrid

Demolición de una losa e instalación de 14 grandes vigas

Durante el cierre se ejecutarán dos operaciones principales. La primera consistirá en demoler la losa de hormigón de la actual rampa de salida del túnel de la M-30. Una vez retirada, los operarios excavarán la zona y construirán una nueva estructura a la cota necesaria para enlazar el túnel existente con la galería del soterramiento de la A-5.

Después se repondrá el relleno y se restablecerá el desvío provisional que permitirá mantener la configuración del tráfico mientras avanzan las siguientes fases de la obra. La losa que ahora será demolida se había conservado hasta este momento para garantizar el funcionamiento de los recorridos provisionales.

La segunda operación será la colocación de 14 vigas de 30 metros de longitud y gran tonelaje. Las piezas se introducirán por el túnel norte, en sentido salida de Madrid, y serán instaladas mediante una grúa de grandes dimensiones.

El montaje ocupará todo el ancho de la calzada de los túneles de la M-30 en ambos sentidos, por lo que se realizará exclusivamente durante la noche. Los trabajos están previstos durante cuatro noches consecutivas, del 10 al 13 de agosto.

Desvíos para salir de Madrid

Durante el tiempo que dure este corte, el Ayuntamiento aconseja evitar el entorno de la avenida de Portugal y utilizar recorridos alternativos, especialmente en los desplazamientos de largo recorrido hacia los municipios del oeste y el suroeste de la región.

Los conductores que quieran salir de Madrid hacia la A-5 desde la zona sur podrán circular por la A-42 o por Vía Lusitana hasta conectar con la M-40. Otra posibilidad será abandonar la M-30 por la calle del General Ricardos y continuar hacia la avenida de los Poblados.

Para los vehículos que lleguen desde el norte de la M-30, el itinerario recomendado pasa por tomar la A-6, enlazar posteriormente con la M-40 y acceder desde esta vía a la A-5 a la altura de Cuatro Vientos.

Recorridos locales por Latina y Moncloa-Aravaca

Los desplazamientos internos de los vecinos de Latina y Moncloa-Aravaca también tendrán que adaptarse al cierre. Desde la M-30 norte, la alternativa propuesta es utilizar la salida 19A y continuar por el paseo del Marqués de Monistrol, el paseo de Extremadura y la avenida de Portugal.

Desde el puente de Segovia, los vehículos podrán desviarse por las calles de Saavedra Fajardo, Pablo Casals y Sepúlveda. Quienes lleguen desde la glorieta de Puerta de Toledo podrán circular por el paseo de Pontones, el puente de San Isidro, Vía Carpetana y la calle del Concejal Francisco José Jiménez Martín.

Estos itinerarios soportarán previsiblemente una mayor presión circulatoria durante el cierre, especialmente en las horas punta y en los días de salida y regreso de las vacaciones.