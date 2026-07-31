Se acaba el mes, pero la ola de calor sigue este fin de semana: la Aemet prevé avisos amarillos para Madrid

Mientras que este sábado se pueden superar los 35ºC en zonas bajas de la Sierra y los 37-38ºC en el resto de Madrid, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene previsto que esta sea la última jornada de la actual ola de calor, sin avisos, de momento, para este domingo.

Aviso amarillo por calor con máximas de 37ºC

Este sábado, toda la Comunidad tendrá aviso amarillo por calor con máximas de 37ºC. Sin embargo, Alcalá de Henares y Aranjuez superarán este umbral con 38ºC. Por su parte, Collado Villalba se queda por debajo registrando 36ºC.

Así, este sábado habrá temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios, que seguirán siendo significativamente altas, por lo que el aviso permanecerá activado de 13:00 a 21:00 horas.

Gráfico de la evolución térmica a lo largo de este sábado / Aemet

De hecho, la mínima de 23ºC se alcanzará, como siempre, al amanecer, pero gran parte del día estará por encima de los 30ºC, y es que no se bajará de este valor hasta la medianoche que da paso a este domingo.

En definitiva, una jornada todavía calurosa, en parte, por la probable calima, que suele aumentar el bochorno. Además, el cielo estará poco nuboso o despejado, con algún intervalo ocasional de nubes altas y sin descartar alguna nube de evolución en puntos dispersos de la sierra. Lo que sí se descarta es la lluvia, cuando menos, hasta el próximo jueves 6 de agosto.

Se acaba por fin la cuarta ola de calor del verano

En un verano que llegó adelantado, los madrileños han tenido que enfrentar una semana marcada por incendios y la cuarta ola de calor del verano antes de que si quisiera se acabara julio.

Ahora, agosto comienza marcando el final de la ola de calor este domingo con una jornada que comparte el cielo poco nuboso o despejado del día anterior, así como el viento flojo variable al principio y al final del día, y moderado del suroeste durante las horas centrales.

Este domingo las temperaturas mínimas tampoco cambiarán. En cuanto a la máxima, será de 35ºC para Madrid capital y los valores más altos llegarán a Alcalá de Henares y Aranjuez con 37ºC.

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Gráfico de la evolución de temperaturas para los próximos días / Aemet

Aun así, la próxima semana comenzará con días particularmente frescos, con máxima de 32ºC para el lunes 2 y martes 3 de agosto. El miércoles volverán a subir ligeramente, pero todavía muy lejos de los 40ºC.