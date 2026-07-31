INCENDIOS
Casi 50 medios trabajan en el remate del incendio Sierra Oeste de Madrid, que ayer tuvo una reproducción en el pantano
Las altas temperaturas amenazan con reactivar las llamas en la zona del embalse, donde aún permanecen siete urbanizaciones evacuadas
EP
En torno a 40 dotaciones terrestres han seguido rematando y refrescando esta noche la superficie afectada por el incendio de la Sierra Oeste, a los que a partir de esta mañana se les han sumado otros nueve medios aéreos para tratar de controlar un incendio que el jueves tuvo una reproducción en la zona del pantano de San Juan.
Esta es, precisamente, la zona que más preocupa y donde se ubican las únicas siete zonas urbanas que aún siguen evacuadas. Se trata de las urbanizaciones de Mirador de Pelayos y Las Musas, en Pelayos de la Presa; y las de Costa de Madrid, San Ramón, Javacruz, Javariega y Veracruz, en San Martín de Valdeiglesias.
Los trabajos de remate y refresco se han centrado a lo largo de la noche en la zona del embalse de San Juan, y la previsión para este viernes pone de nuevo sobre la mesa la preocupación por las altas temperaturas, que en la zona podrían situarse en unos 35ºC a lo largo de la tarde.
La Comunidad de Madrid recuperó el jueves por la mañana el mando operativo de los trabajos de extinción tras rebajarse a nivel 2 el incendio forestal de la Sierra Oeste. Las llamas han arrasado en torno a 29.000 hectáreas y durante una semana han obligado a evacuar o confinar a unas 55.000 personas, de las que ahora la inmensa mayoría han podido regresar a sus hogares.
El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, alertó el jueves desde el Puesto de Mando de Navalcarnero de posibles reactivaciones del incendio, asunto por el que apeló a la colaboración ciudadana para que lo notificaran cuanto antes a los servicios de emergencia.
Además, subrayó la prohibición de acceder al pantano de San Juan con fines deportivos o de ocio debido a que en la zona siguen trabajando medios aéreos que utilizan el embalse para recoger agua en las labores de remate del incendio, que aunque está estabilizado y perimetrado, todavía no se puede dar por controlado.
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