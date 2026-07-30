Un vecino de Colmenarejo de 89 años, en riesgo de exclusión tras un desahucio y a punto de quedarse sin hostal

Un vecino de Colmenarejo de 89 años, Tomás, se encuentra en una situación de vulnerabilidad extrema y sin alternativa habitacional tras haber sido desahuciado el pasado 16 de julio del inmueble en el que residía en este municipio de la Sierra Noroeste de Madrid.

El afectado, que cuenta con una declaración de dependencia de Grado 2, permanece alojado de forma temporal en una habitación de hostal —financiada mediante la solidaridad de allegados y colectivos locales— cuya estancia expira de manera inminente, según han denunciado colectivos de apoyo y la portavoz de Podemos en el municipio, Marga Cuervo.

Desahuciado con apenas un día y medio de margen

Tomás, residente en la localidad madrileña desde 1993, ha detallado que la orden de desalojo se ejecutó tras recibir la notificación con apenas día y medio de antelación. Respecto al origen de la deuda que motivó el impago del alquiler, el afectado ha señalado que responde a un impago acumulado por una antigua inquilina con la que compartía el domicilio. "Necesito rápidamente un alojamiento para dormir y tener un techo. No tengo dinero (...) Cumplo 90 años en tres meses y las piernas me están fallando mucho", ha lamentado el anciano, quien sufre un fuerte desgaste físico y un elevado estrés emocional debido a su situación de sinhogarismo sobrevenida.

Trabajos de urgencia en Servicios Sociales ante la falta de recursos municipales

Tras la ejecución del desalojo forzoso, las trabajadoras sociales de la mancomunidad gestionan por la vía de urgencia su ingreso en una residencia de mayores. Desde su entorno de apoyo advierten de la complejidad del trámite, ya que los expedientes de Grado 3 tienen prioridad en el acceso regular frente al Grado 2 que posee Tomás.

Asimismo, desde la portavocía municipal se ha denunciado la presunta falta de asistencia directa por parte del Ayuntamiento de Colmenarejo y de su Concejalía de Servicios Sociales, un área que cuenta con viviendas sociales vacías en el municipio que podrían servir de recurso habitacional provisional.

Sin sus enseres básicos ni medicación

Durante la diligencia de lanzamiento, en la que intervino una veintena de efectivos de la Guardia Civil y dos cerrajeros sin la presencia de personal técnico municipal ni representantes del juzgado, Tomás no pudo retirar la mayor parte de sus enseres y objetos de valor comercial. Con la venta de estos bienes pretendía sufragar su subsistencia y costear un guardamuebles.

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Además, dentro de la vivienda han quedado retenidos efectos de primera necesidad, como la medicación pautada para el tratamiento de su ácido úrico, dejando al octogenario a la espera de una solución urgente por parte de las administraciones competentes en la Comunidad de Madrid.