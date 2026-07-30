El ‘Silicon Valley’ del Real Madrid despega en Valdebebas: 2.000 millones de inversión y 23.800 empleos

La gran bolsa de suelo que el Real Madrid mantiene sin uso junto a su ciudad deportiva comienza su transformación. El Ayuntamiento madrileño ha aprobado inicialmente este jueves la modificación del Plan General necesaria para levantar en Valdebebas el Madrid Innovation District, un campus tecnológico con el que la capital aspira a convertirse en el “Silicon Valley del sur de Europa”.

La actuación se desarrollará en una parcela situada entre los distritos de Hortaleza y Barajas. Los terrenos, propiedad del club blanco, abarcan 120 hectáreas, una superficie similar a la del parque del Retiro. De ellas, 35 están ocupadas por la Ciudad Real Madrid, mientras que las otras 85 permanecen actualmente como un gran descampado sin usos ni servicios para los vecinos.

El cambio urbanístico permitirá incorporar actividades de investigación, formación, emprendimiento, oficinas y empresas tecnológicas, además de servicios complementarios. Se mantendrán los usos deportivos y se elevará la edificabilidad hasta los 532.550 metros cuadrados, 172.550 más que los permitidos hasta ahora. Quedarán excluidas, no obstante, las grandes superficies comerciales.

El proyecto, promovido por el Madrid con la colaboración del Ayuntamiento y de la Comunidad, contempla una inversión superior a los 2.000 millones de euros. Según sus promotores, cuando el campus alcance su pleno funcionamiento generará 1.213 millones de euros anuales para el PIB madrileño y alrededor de 23.800 empleos en sectores intensivos en conocimiento, principalmente científicos, educativos y sanitarios.

La modificación también tendrá una contrapartida para la ciudad. El Consistorio obtendrá gratuitamente más de 200.000 metros cuadrados de suelo público. Alrededor de 166.000 se convertirán en zonas verdes para prolongar el Bosque Metropolitano y crear un parque lineal junto al arroyo de la Plata, cuyo entorno será recuperado ambientalmente.

La vicealcaldesa, Inma Sanz, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada este jueves que la actuación no se limitará a ampliar la superficie verde, sino que incluirá la recuperación ambiental del arroyo, cuyo entorno se encuentra actualmente degradado. Se crearán nuevos recorridos peatonales, conexiones paisajísticas y zonas de estancia abiertas a los vecinos.

Otros 35.000 metros cuadrados se reservarán para un equipamiento municipal relacionado con la innovación y la tecnología. Su función concreta todavía no está decidida. El Ayuntamiento la determinará a medida que avance el proyecto privado y puedan identificarse las necesidades creadas por la implantación del campus.

El diseño de Madrid Innovation District se plantea como un campus abierto, con amplias zonas de estancia y prioridad para los desplazamientos a pie, en bicicleta y en vehículos eléctricos. Su cercanía al aeropuerto, IFEMA, el Hospital Isabel Zendal, el intercambiador de Valdebebas y la futura Ciudad de la Justicia constituye otro de los argumentos utilizados para defender el proyecto.

La aprobación de la Junta de Gobierno es únicamente el primer paso de una tramitación todavía larga. El documento permanecerá en información pública hasta finales de septiembre. Posteriormente tendrá que recibir la aprobación provisional del Pleno municipal y ser autorizado definitivamente por la Comunidad de Madrid.

Si se cumplen los plazos anunciados, la urbanización de las 85 hectáreas se ejecutará entre 2028 y 2030. La construcción progresiva del centro tecnológico y del resto de los edificios comenzará en 2029 y se prolongará hasta 2035.