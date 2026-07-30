Así será el primer Campamento: 4.000 viviendas al sur de la A-5

El Nuevo Barrio Campamento comenzará a tomar forma por su extremo oriental, al sur de la autovía A-5. Allí se encuentran las fases 1 y 2 del desarrollo, los dos primeros sectores que serán urbanizados y en los que está prevista la construcción de cerca de 4.000 viviendas asequibles.

El Consejo de Ministros ha autorizado la ejecución del contrato por 94,8 millones de euros sin impuestos, que ascienden a 114,8 millones con impuestos incluidos. El siguiente paso será que Casa 47 publique la licitación de las obras de urbanización y de las conexiones necesarias para que estos dos sectores puedan funcionar. El resto del ámbito queda fuera de esta primera licitación.

La actuación no supone aún la construcción de los edificios residenciales, sino la preparación urbana de los terrenos sobre los que se levantarán: calles, redes y las conexiones previstas en el proyecto. Por el momento, la entidad estatal de vivienda no ha concretado el calendario de actuaciones ni cuándo se prevé que estén finalizadas las primeras casas, aunque la previsión del Ministerio de Vivienda es que puedan empezar a entregarse entre finales de 2027 y principios de 2028.

El desarrollo de Campamento coincidirá con las obras de soterramiento de la A-5 y la posterior construcción del Paseo Verde del Suroeste. El Ayuntamiento de Madrid dio por terminada en mayo la excavación de los túneles en ambos sentidos y mantiene la previsión de comenzar en septiembre la urbanización de la superficie y abrir el subterráneo al tráfico a finales de este mismo año.

El primer paso de un desarrollo de 10.700 viviendas

Las 4.000 viviendas de las fases iniciales representan algo más de un tercio de las 10.700 viviendas asequibles previstas en el conjunto de Campamento. La operación permitirá recuperar los antiguos terrenos militares que han permanecido durante décadas sin uso y que constituyen, según Casa 47, la mayor bolsa de suelo disponible en el suroeste de Madrid.

La entidad estatal es propietaria de cerca del 98% de estos terrenos. En junio aprobó una aportación de 140 millones de euros a la Junta de Compensación, el organismo administrativo que agrupa a los propietarios y que debe afrontar los gastos necesarios para desarrollar el ámbito.

El futuro barrio pasará a formar parte de manera permanente del parque estatal de vivienda asequible. El ente público asumirá todo el ciclo de la actuación, desde la disposición y urbanización del suelo hasta la edificación, la entrega de las llaves y la posterior gestión de las viviendas.

Calles peatonales, carriles bici y agua regenerada

El proyecto general de Campamento reserva alrededor de 365.000 metros cuadrados para zonas verdes y otros 442.000 metros cuadrados para equipamientos y servicios públicos. Estas cifras corresponden al conjunto del nuevo barrio, ya que la documentación facilitada no desglosa qué superficie de parques o dotaciones se ejecutará específicamente dentro de las fases 1 y 2.

El diseño plantea una red de agua regenerada con capacidad para atender el crecimiento futuro y prevé reutilizar materiales y emplear elementos reciclados durante la construcción. También busca reducir la dependencia del vehículo privado mediante carriles bici en las vías principales, calles de coexistencia, espacios peatonales e itinerarios integrados en las zonas verdes.

Casa 47 presenta la actuación como un nuevo eje urbano para conectar Madrid con los barrios y municipios situados al suroeste. No obstante, la información divulgada con la licitación no detalla todavía qué equipamientos se incluirán en la primera etapa, cuándo se construirán ni qué administraciones asumirán cada uno de ellos.

Alquileres de hasta 75 años, pero sin precios ni requisitos

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, avanzó este miércoles durante su intervención que el modelo residencial de Campamento incluirá contratos de alquiler de larga duración, de hasta 75 años. La responsable ministerial vinculó esta fórmula con la intención de ofrecer estabilidad a los inquilinos y mantener permanentemente el carácter asequible de las viviendas.

Sin embargo, ni la ministra ni Casa 47 han precisado todavía si ese plazo será aplicable a todas las viviendas, cuántas se adjudicarán en alquiler o si habrá otras modalidades de acceso. Tampoco se han concretado los precios de las rentas, los límites de ingresos, los requisitos para optar a una vivienda, los posibles colectivos prioritarios o el procedimiento de adjudicación.

Quedan igualmente por definir la fórmula para actualizar las mensualidades, las condiciones de renovación y subrogación de los contratos y las fechas en las que se abrirán las convocatorias. El Gobierno ha activado la urbanización de los primeros terrenos, pero las condiciones que determinarán quién podrá vivir en Campamento y cuánto tendrá que pagar siguen pendientes de desarrollo.