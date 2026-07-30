Prensa Ibérica celebrará en noviembre una nueva edición del foro 'España 360'

Tras el éxito que supuso la primera edición de España 360, celebrada hace un año en Madrid con la presencia de cinco presidentes autonómicos y una veintena de consejeros, Prensa Ibérica ultima los detalles de la segunda edición de este foro, que se celebrará en el Hotel Thompson de la capital los días 24 y 25 de noviembre de este año.

El encuentro, que es un espacio de reflexión en el que son protagonistas las comunidades autónomas, se propone identificar las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos, compartir aprendizajes y conectar a España a través de una conversación pública y constructiva entre autonomías.

En la primera edición participaron, entre otros, los presidentes Jorge Azcón (Aragón), Alfonso Rueda (Galicia), Salvador Illa (Cataluña), Marga Prohens (Baleares) y Adrián Barbón (Asturias), además de una veintena de consejeros autonómicos, directivos de empresa y expertos. Y el próximo mes de noviembre se dará voz nuevamente a las comunidades autónomas en busca de propuestas ante sus principales desafíos.

A partir de las temáticas que más interesan y preocupan a los españoles según el Estudio de Tendencias Informativas elaborado por Prensa Ibérica, LLYC y Acceso, se organizan una serie de diálogos y mesas redondas que hacen posible una conversación fructífera sobre economía y empresa, financiación, cambio climático y sostenibilidad, salud y bienestar, vivienda, empleo, y educación y formación. El encuentro propiciará también una reflexión sobre la llamada Europa de las Regiones.

“España 360 representa una invitación a reconocernos como pueblo en nuestras diferencias, pero también en una identidad común y en el deseo de avanzar juntos”, asegura Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica.

Este encuentro se inspira en los valores de la Fiesta de la España Plural que el grupo de comunicación organiza cada año con motivo del Día de la Hispanidad y que, coincidiendo con el aniversario de El Periódico de España, reivindica un país que construye su convivencia sobre la diversidad y la riqueza de sus identidades y culturas.

Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica, pone en valor el trabajo desarrollado en otros foros que impulsa el grupo con carácter regional, como el Foro del Mediterráneo, el Foro del Noroeste o el Foro del Suroeste, y destaca que el objetivo de este encuentro es involucrar en una sola cita a territorios de toda España para compartir aprendizajes útiles y replicables. “Buscamos una radiografía precisa sobre algunos de los grandes retos que encara nuestro país compartiendo, desde una mirada territorial, intereses e ideas que transformen y mejoren la vida de la ciudadanía”, concluye.

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El foro España 360, que activará toda la fuerza de difusión de un grupo de comunicación que cuenta con 23 periódicos de información general repartidos por la geografía española, dará visibilidad al trabajo que desarrollan las comunidades autónomas, brindará la oportunidad de generar conocimiento colectivo entre las propias autonomías y ayudará a vincular mejor política y sociedad acercando respuestas eficaces a problemas, demandas, inquietudes y preocupaciones de los diferentes territorios.