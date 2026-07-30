Miriam González, psicóloga, sobre los afectados de los incendios en Madrid: “El entorno no va a ser el mismo. Un entorno quemado nos recuerda cada día lo que pasó”

Una vez el fuego se considera estabilizado, se puede pasar por los caminos devastados. Ya se anunció el fin de la emergencia nacional, pero las carreteras y sus praderas están vacías, sin vida, sin color ni recuerdos, especialmente en la zona oeste de la Comunidad de Madrid, particularmente afectada por los incendios de la última semana.

En dirección Villa del Prado, uno de los municipios más damnificados, la psicóloga, Miriam González, conduce por una de estas carreteras rodeadas de tierras negras, calcinadas. Se especiliza en situaciones extremas, por lo que desde el comienzo de esta crisis ha pasado mucho tiempo ayudando a los vecinos de estas localidades para combatir la ansiedad y el miedo, emociones a las que se suma la incertidumbre, y pueden resultar en secuelas como depresión o estrés postraumático.

"Se pierde la casa, pero también se pierden los recuerdos"

En este sentido, catástrofes como los incendios forestales hacen que “el entorno no va a ser el mismo. Un entorno quemado nos recuerda cada día lo que pasó”, indica González en una entrevista con ﻿EFEsalud﻿. Los alrededores siempre le hará pensar [a los afectados] en aquel momento cuando vieron sus propiedades hechas cenizas: “Se pierde la casa, pero también se pierden los recuerdos. Se produce una pérdida de la identidad emocional”, lamenta la especialista.

Vehículos calcinados tras un incendio forestal cerca de la localidad de Villa del Prado / Emilio P. Doiztua / BLOOMBERG

Aunque algunos no hayan perdido los bienes materiales, todos los vecinos han perdido la naturaleza, arrasada por las llamas: “Hay gente que te dice: Es que yo tengo la suerte de que mi casa no se ha quemado, pero es que el camino que recorro ya nunca va a ser el mismo, porque esos árboles tan grandes que había en el paseo que yo hacía por las tardes ya no los voy a tener”.

Así es que desde los puntos de alejomiento, muchos piden asesoramiento para gestionar una situación inédita en sus vidas, y es que González explica que “en pocos minutos tuvieron que salir corriendo de sus casas para poner sus vidas a salvo y puede que algunos lo hayan perdido todo”. Inclusive, señala, los perros, "tienen una mirada de tristeza profunda, están contagiados por la tristeza del entorno, de sus dueños…".

Vecinos desalojados de localidades próximas en el polideportivo de Villa del Prado / Sol Carreras / EFE

Acompañar in situ

El fuego de la sierra oeste de Madrid ya está "técnicamente estabilizado", por lo que los vecinos de Villa de Prado que se refugiaron de las llamas en sus casas ya pueden salir y los que fueron desalojados pueden volver.

Algunos de ellos pasaron los últimos días angustiados en puntos de alojamiento, como el pabellón municipial, donde otros psicólogos como González se sentaron a escucharlos y atenderlos. De acuerdo a lo que les van contando, pueden evaluar la situación y se van acercando a quienes consideran que más lo necesita. En total, un grupo de unos 40 profesionales del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid se han desplegado por las distintas poblaciones afectadas por el fuego para proporcionar primeros auxilios psicológicos.

Una psicóloga de Cruz Roja habla con una mujer desalojada de un pueblo de Palencia por el avance del fuego de Canalejas (León) / Almudena Álvarez / EFE

Han sido días de inhalar humo, al estar sobre el terreno acompañando a los desalojados "el olor... sufres unas consecuencias físicas que te ayudan a poder entender y abordar el miedo de una forma diferente. Tienes un grado más de comprensión", explica González.

Aunque ya lleva 26 años en emergencias, con experiencia en marco del 11-M (2004), el accidente ferroviario de Santiago de Compostela (2013) o el accidente aéreo de Spanir (2008), entre otras situaciones, opina que los desastres naturales “nos ponen en el contexto de la vulnerabilidad cuando nos creemos invulnerables”.

Los efectivos de ayuda también necesitan apoyo psicológico

Los psicólogos también dan apoyo a los efectivos que participan en la lucha contra los incendios y en las labores de apoyo: “Hay intervinientes que llevan varios días, que están agotados, que han estado junto al fuego. Esto está dejando una huella en mucha gente que está haciendo todo lo que puede y más”, apunta la especialista.

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El cansancio y la tensión pueden pasar factura, así que “es muy importante que haya turnos de descanso, que los compañeros releven porque hay que estar allí para poder ser realmente efectivos de ayuda”.