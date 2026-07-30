Madrid realoja a familias de la Sierra Oeste con 375 plazas hoteleras y un dispositivo de 900 habitaciones diarias

La Comunidad de Madrid mantiene activo un dispositivo habitacional que ya ha gestionado 375 plazas hoteleras para aquellas familias de la Sierra Oeste cuyas viviendas han quedado inhabilitadas a causa del incendio forestal. A través de un contrato de emergencia con Cruz Roja, el Ejecutivo autonómico pone a disposición de los afectados 900 habitaciones diarias, un servicio que incluye alojamiento temporal, manutención completa y servicio de transporte.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha supervisado este jueves sobre el terreno la operatividad de los dos Puntos de Ayuda Tras el Incendio (PATI) ubicados en San Martín de Valdeiglesias y Villa del Prado, los enclaves neurálgicos desde los que se coordina esta asistencia integral.

Atención integral y retorno progresivo a los hogares

Durante su visita, el consejero ha comprobado el despliegue de los equipos profesionales en estos espacios, diseñados para ofrecer un acompañamiento directo a los vecinos. Entre sus funciones destaca la supervisión del estado estructural de los inmuebles y la detección de incidencias técnicas en los suministros básicos de agua y electricidad previas al reingreso.

Desde el pasado martes, los vecinos afectados han comenzado a regresar de manera progresiva a sus domicilios, un proceso coordinado en paralelo a la labor de los PATI, que ya han contabilizado 627 atenciones entre apoyo psicológico y asesoramiento informativo.

Oficinas móviles y apoyo psicológico del Summa 112

Para facilitar la tramitación burocrática y resolver dudas sobre las ayudas y las consecuencias del fuego, el Gobierno regional desplegó el pasado lunes las Oficinas Móviles de Atención al Ciudadano. Estas unidades móviles han tramitado 306 consultas informativas y han prestado 107 atenciones psicológicas, gracias a un equipo multidisciplinar formado por 36 psicólogos y 36 agentes especializados del servicio 012. En paralelo, los profesionales sanitarios de emergencias del Summa 112 han superado las 200 intervenciones de apoyo psicológico desde que se declaró la emergencia, consolidando un dispositivo de respuesta rápida enfocado en cubrir las necesidades más urgentes de la población local en la Sierra Oeste.

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El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha agradecido este mismo jueves la labor del Consorcio Regional de Transportes (CRTM) y del CITRAM, cuyo dispositivo con más de 125 vehículos y 150 profesionales permitió poner a salvo a más de 9.000 personas y retornar anoche a 265 residentes y trabajadores a cinco residencias de mayores. Asimismo, la Dirección General de Carreteras ha inspeccionado el 100% de las estructuras viarias afectadas —verificando que ninguna sufre daños estructurales— y planifica ya la reparación de elementos en más de 200 kilómetros de carreteras.