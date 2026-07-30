Madrid sigue enfrentando la ola de calor este viernes con zonas en peligro 'extremo' por incendios, según la Aemet

Aunque algunas personas han podido volver a sus hogares y se da por estabilizado el fuego que la última semana ha azotado las comunidades de Madrid y Ávila, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) estima que este viernes todavía habrá zonas con peligro 'extremo' por incendios en Madrid, al mismo tiempo que los ciudadanos enfrentan otra jornada de esta cuarta ola de calor.

Riesgo 'extremo' por incendios

A pesar de los avances, el trabajo de los bomberos todavía no termina. Este viernes, una buena parte de Madrid todavía tendrá un nivel de peligro 'extremo' (rojo), especialmente en las fronteras con otras comunidades, como Guadalajara y provincias como Toledo o Segovia, donde todavía hay focos que merecen atención.

Aun así, también hay zonas con riesgo 'muy bajo' (azul), entre las que destaca el centro de la capital, así como municipios aledaños, por ejemplo, Getafe, Alcorcón o Navalcarnero. Asimismo, hay algunos puntos muy puntuales de 'moderado' (verde), pero gran parte de la Comunidad se moverá entre los dos niveles más dispares.

Mapa peligro de incendio para este viernes / Aemet

Esto, en medio de otra jornada sin lluvias a cuenta de un cielo poco nuboso o despejado, un tiempo seco que se extiende por toda la semana, al menos hasta el miércoles. Asimismo, otro factor que explica este nivel de peligro es el viento, que será flojo variable tendiendo a sur y suroeste durante las horas centrales, cuando se darán intervalos de mayor intensidad.

Más avisos amarillos

Toda la Comunidad tendrá aviso amarillo por calor debido a las máximas de 37ºC en zonas bajas de la Sierra y los 39-40ºC en el resto. En este sentido, las temperaturas se mantienen con pocos cambios, en esta nueva ola de calor, salvo por un ligero aumento de las mínimas en el sureste.

Mapa de avisos para este viernes / Aemet

De hecho, Alcalá de Henares y Aranjuez esperan llegar a los 39ºC, mientras que Getafe a los 38ºC y Madrid capital junto a Navalcarnero a los 37ºC. Por su parte, las mínimas también permanecen por encima de los 20ºC.

De esta forma, Aranjuez y Navalcarnero bajarán a los 21ºC, pero gran parte de los municipios subirán un poco más. Alcalá de Henares, Collado Villalba y Getafe, a los 22ºC y Madrid capital hasta un poco más, a los 24ºC.

Comienza el fin de semana, se espera que bajen las temperaturas

La Aemet tiene previsto que este fin de semana comience con un sábado parecido a este viernes, pero con mínimas un poco más bajas, con media de 22ºC. A su vez, este domingo bajará todavía más, con máxima de 35ºC marcando, posiblemente, el final de esta ola de calor.

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La próxima semana comenzará con temperaturas aún más bajas, con máximas de 33ºC, pero el miércoles 5 de agosto volverá a subir ligeramente. En cualquier caso, el índice ultravioleta permanece muy alto los próximos días, por lo que agosto comenzará con más crema solar.