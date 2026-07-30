Los incendios de Ávila y Madrid dejan de ser emergencia nacional tras ocho días, 80.000 hectáreas quemadas, más de 50.000 evacuaciones y ninguna víctima

"Un razonable éxito". Así calificaba este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la respuesta a los incendios originados hace ocho días en Ávila y Madrid por los que se declaró, por segunda vez en la historia y primera en el caso de incendios, la emergencia de interés nacional. Tras 48 horas sin avance del perímetro en ambas provincias y con los dos fuegos dados por "técnicamente estabilizados" desde la mañana del miércoles, los responsables han decidido la desescalada al nivel 2 de emergencia, lo que significa que la coordinación de la respuesta vuelve a pasar a las comunidades autónomas.

"Escuchada la propuesta de la Comunidad Autónoma de Madrid y de la Junta de Castilla y León y los criterios técnicos del mando operativo de la emergencia nacional, hemos procedido a pasar al nivel operativo 2 y dejar, por tanto, atrás la emergencia nacional. Es una muy buena noticia", anunciaba Sánchez a media mañana desde el puesto de mando avanzado de Navaluenga, en la provincia de Ávila. “Creo que la conclusión que podemos sacar de esta primera experiencia de emergencia nacional de respuesta liderada por la Unidad Militar de Emergencias conjuntamente con el Sistema Nacional de Protección Civil y con la colaboración de las instituciones públicas implicadas es de un razonable éxito, de una muy elevada respuesta eficaz a la envergadura del incendio que teníamos por delante”.

Que la emergencia haya bajado a nivel 2 y los incendios del centro peninsular estén estabilizados no quiere decir que estén extinguidos. Durante la madrugada y la jornada de este jueves se ha seguido trabajando en labores de consolidación del perímetro y de refresco de la zona. Ya no hay llama activa pero sí algunos puntos humeantes sobre los que se continúa actuando. De hecho, el riesgo meteorológico de incendio, con la cuarta ola de calor de este verano en marcha hasta el domingo, es muy alto. Continúan sobre el terreno varios centenares de bomberos y miembros de la UME, aunque parte de los 4.000 efectivos que ha llegado a haber movilizados se han replegado, en parte, como ha explicado el presidente del Gobierno ante la necesidad de “reorganizar” las capacidades del Sistema Nacional de Protección Civil. Preocupan especialmente los incendios de Fermoselle, en Zamora, y la Vall d’Uixó, en Castellón.

En total han sido más de 50.000 las hectáreas que han ardido en el siniestro iniciado en Burgohondo, en la provincia de Ávila, el mayor incendio de la historia reciente de España. En Madrid las estimaciones varían entre las 27.000 y las 30.000 hectáreas. Y a ello se suman otras 2.000 hectáreas en la provincia de Toledo, en uno de cuyos municipios, Almorox, se inició el primero de los tres fuegos que confluyeron en uno en la Sierra Oeste de Madrid.

Más de 40 municipios entre las tres provincias han tenido que ser evacuados a lo largo de estos ocho días, una medida que ha afectado a más de 50.000 personas. Apenas un millar de ellos seguían este jueves sin poder volver en siete urbanizaciones de las localidades madrileñas de San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa. “Van a permanecer evacuadas con restricciones de acceso para hacer el remate de algún foco caliente que pueda suceder. Vamos a esperar la evolución en este día, que es clave, con condiciones muy adversas, y posiblemente durante la noche se analice para que mañana tomemos una decisión”, adelantaba en a mañana del jueves el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo. Otros siete municipios han tenido que ser temporalmente confinados durante esta semana, a lo largo de la cual no ha habido que lamentar ninguna víctima mortal ni ningún daño personal de gravedad.

Es el que considera el mayor logro en la batalla librada a lo largo de ocho días, más de 150 horas ininterrumpidamente, con apoyos llegados de hasta 12 comunidades autónomas y de varios países europeos. Los otros dos han sido conseguir que ambos fuegos no llegaran a tocarse, lo que hubiera hecho aún más difícil contener su avance, y contener su propagación hacia el norte, hacia la Sierra de Gredos en el caso del de Ávila, y hacia la Sierra de Guadarrama, en el de Madrid, con consecuencias imprevisibles.

El momento es ahora de vigilar los puntos calientes para evitar reactivaciones y terminar la extinción. También de empezar a evaluar daños. Se extrema la vigilancia sobre los acuíferos y, aunque se han eliminado prácticamente todas las restricciones a la movilidad, las administraciones autonómicas están aconsejando no acercarse a áreas forestales por dos motivos. Por un lado, no entorpecer las labores en el terreno que aún se desarrolla. Por otro, por el riesgo de que árboles que han quedado dañados terminen por caer.

Por delante está también la recuperación. El pasado martes el Consejo de Ministros aprobaba la declaración de zona afectada por una emergencia de protección civil para el territorio afectado. Este jueves, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunciaba un plan de más de 80 millones de euros con medidas como ayudas directas a los afectados y una estrategia de reactivación turística del área damnificada. Y en la Comunidad de Madrid se han activado hasta 43 medidas que incluyen rebajas fiscales, subvenciones y un plan de recuperación del paisaje. Este mismo jueves técnicos de las direcciones generales de Urbanismo y de Vivienda, así como agentes forestales iniciaban la inspección de hasta 4.100 inmuebles. En una evaluación inicial provisional, hace un par de días, se apuntaba a al menos un centenar de viviendas destruidas por el fuego.

Noticias relacionadas

Se investiga también el origen. En ese sentido, la Guardia Civil ha detenido a dos hombres, de 51 y 42 años, como presuntos responsables del inicio del incendio originado en Almorox mientras hacían trabajos de soldadura no permitidos en un momento que el Índice de Propagación Potencial (IPP) de Incendios Forestales era extremo. Tras pasar a disposición de la autoridad judicial, que les mantiene imputados como presuntos autores de un delito contra el medio ambiente, han quedado en libertad provisional con medidas cautelares como la prohibición de salir del país.