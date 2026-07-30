Incendio en el Burger King de Atocha: los bomberos evitan que las llamas se propaguen

Cinco dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid han extinguido esta tarde un incendio en una hamburguesería de la calle Atocha, suceso en el que no ha habido heridos.

Según ha informado este viernes Emergencias Madrid, el fuego se ha iniciado en uno de los tubos de extracción de humos de la cocina del local, una hamburguesería de una cadena internacional, lo que ha provocado mucho humo.

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Los bomberos, según ha explicado Alberto García, jefe de guardia Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, han conseguido que las llamas no se propaguen a la estructura de madera ni a los falsos techos, por lo que éstas labores han concluido con "éxito".