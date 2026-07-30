Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo incendiosPueblos evacuados MadridMapa incendiosNavas del ReyÁtico de AyusoÁtico Chamberí AyusoRayo VallecanoReal MadridOperación CampamentoMorrisseyOla de calor
instagramlinkedin

MERCADO DE FICHAJES

La Federación abre expediente al Barça tras la denuncia del Atlético por el 'caso Julián Álvarez'

Los abogados del club blaugrana, que están estudiando la denuncia colchonera, tienen la intención de presentar alegaciones

El Barça enfrenta la denuncia del Atlético por el caso Julián Álvarez

El Barça enfrenta la denuncia del Atlético por el caso Julián Álvarez / SPORT

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ferran Correas

Novedades en el caso Julián... aunque no directamente relacionadas con la posible llegada del delantero argentino al Spotify Camp Nou este verano. El FC Barcelona ha recibido la notificación de la denuncia que el Atlético de Madrid presentó a la Federación Española de Fútbol y la FIFA por, presuntamente, haber hablado con el futbolista con contrato en el Metropolitano hasta 2030 a sus espaldas.

En la notificación enviada por parte de la RFEF, la entidad presidida por Rafael Louzán traslada al Barça que se ha abierto un expediente y le recuerda que tiene unos días para presentar alegaciones. Los abogados del club blaugrana, que están estudiando la denuncia colchonera, tienen la intención de hacerlo para defender los intereses de la entidad.

Julián Álvarez, en una foto de archivo durante el Mundial 2026.

Julián Álvarez, en una foto de archivo durante el Mundial 2026 / EFE

“Nuestra responsabilidad es defender los intereses del Atlético de Madrid y por eso vamos a presentar una denuncia ante FIFA contra el Barcelona por negociar con un jugador con contrato en vigor durante el periodo protegido”, afirmó Miguel Ángel Gil a mediados de junio. El conjunto rojiblanco la hizo efectiva semanas después y en las últimas horas se ha trasladado formalmente al Barça.

En la zona noble blaugrana se considera que esta denuncia del Atlético no tiene recorrido. Recuerdan que fue el futbolista quien declaró públicamente sus intenciones de cambiar de aires y "cumplir su sueño" y que, días después, el club presentó la oferta de 100 millones de euros que caducará próximamente. Además, el propio Atlético reconoce que la denuncia no se basa en pruebas de los contactos entre el Barça y Julián, sino en indicios.

Operación compleja

Julián Álvarez sigue siendo el gran objetivo de la dirección deportiva encabezada por Deco para reforzar la posición de '9' del equipo de Hansi Flick. El Atlético de Madrid, sin embargo, ha dejado muy claro públicamente que no quiere negociar con el club blaugrana por la 'araña'. El futbolista argentino, finalista del Mundial, está citado por Simeone para incorporarse a la pretemporada colchonera el próximo 10 de agosto.

Otro gesto de Julián podría ayudar a desencallar una operación que sigue antojándose muy compleja. La dirección deportiva del Barça, de hecho, explora alternativas en el mercado para no quedarse sin relevo de Robert Lewandowski en el presente verano.

Noticias relacionadas

"Creo que no es momento para hablar, pero tampoco puedo esconderme. Trato de ser una persona honesta. Hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar. Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño", declaró el argentino en plena disputa del Mundial. Fue el movimiento público que dio el pistoletazo de salida a un culebrón que aún tiene muchos capítulos interesantes por vivir.

Fuente: Sport

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ‘Cómo habitar un cuerpo’: Un documental sobre cómo recuperar la libertad de moverse sin miedo
  2. Última hora de los incendios en la Comunidad de Madrid: se desata otro fuego en San Martín de Valdeiglesias mientras el de Almorox sigue sin control
  3. Crece la lista de municipios donde se levanta la evacuación por los incendios: diez de Madrid y cinco de Ávila
  4. Mapa de incendios activos en Madrid en tiempo real: consulta el estado de los focos activos y zonas desalojadas
  5. Qué fue de Miguel Ángel Valero, la estrella de 'Verano azul' que cambió la televisión por enseñar ingeniería telemática en la universidad
  6. La única sala de cine en Madrid donde se puede ver 'La Odisea' con la calidad que concibió Nolan: está en Chamberí
  7. ¿Hará Morrissey un 'Diana Krall'? Su historial de cancelaciones dispara las dudas sobre su concierto en Madrid
  8. Mapa en tiempo real de las carreteras cortadas por los incendios en Madrid: consulta aquí los tramos que debes evitar

La Federación abre expediente al Barça tras la denuncia del Atlético por el 'caso Julián Álvarez'

¿Dónde está el ático que la Comunidad de Madrid compró "para oficina temporal" de Ayuso y ahora va a vender para destinar el dinero a la lucha para los incendios?

¿Dónde está el ático que la Comunidad de Madrid compró "para oficina temporal" de Ayuso y ahora va a vender para destinar el dinero a la lucha para los incendios?

El Gobierno de Ayuso pone a la venta el ático de Chamberí y destinará lo recaudado a la reconstrucción tras los incendios

El Gobierno de Ayuso pone a la venta el ático de Chamberí y destinará lo recaudado a la reconstrucción tras los incendios

Alcalá pone a punto 26 colegios y centros educativos con una inversión cercana al millón de euros

Alcalá pone a punto 26 colegios y centros educativos con una inversión cercana al millón de euros

Confirmado por la Comunidad de Madrid: la línea 6 de metro cerrará su tramo entre Ciudad Universitaria y Argüelles

Miriam González, psicóloga, sobre los afectados de los incendios en Madrid: “El entorno no va a ser el mismo. Un entorno quemado nos recuerda cada día lo que pasó”

Miriam González, psicóloga, sobre los afectados de los incendios en Madrid: “El entorno no va a ser el mismo. Un entorno quemado nos recuerda cada día lo que pasó”

La campaña ADN canino continúa en Alcalá con nuevos muestreos en Ciudad 10 o el Centro Histórico

Benedicto XVI junto al Metropolitano y Francisco sobre la antigua Quinta del Sordo: los dos parques papales que tendrá Madrid

Benedicto XVI junto al Metropolitano y Francisco sobre la antigua Quinta del Sordo: los dos parques papales que tendrá Madrid