Confirmado por la Comunidad de Madrid: la línea 6 de metro cerrará su tramo entre Ciudad Universitaria y Argüelles

La Comunidad de Madrid ha confirmado a través del Consorcio Regional de Transportes que desde el sábado 1 de agosto y hasta el próximo miércoles 2 de septiembre, la línea 6 de metro se someterá a obras de mejora para renovar la vía y reforzar el andén de cara a la futura instalación de puertas.

Como resultado de estas obras en la infraestructura, la línea circular no prestará servicio entre las paradas de Ciudad Universitaria y Argüelles, quedando reducido su recorrido en ambos sentidos. Para suplir la falta de circulación entre estas paradas, el ejecutivo ha previsto la puesta a disposición de los viajeros de un servicio sustitutivo de autobuses.

Recorrido del servicio especial que suplirá el transporte de la Línea 6 de Metro durante las obras de mejora / Consorcio Transportes de Madrid

Con una frecuencia de 6 minutos en días laborables y entre 7 y 8 minutos durante los fines de semana y festivos, el servicio especial SE6 comenzará su recorrido a las 6:05 horas y finalizará entre las 23:20 y las 23:33 de domingo a jueves, aunque se alargará hasta la madrugada los viernes y sábados.

Servicio especial de autobús SE6 / Consorcio Transportes de Madrid

Otras líneas afectadas: 7A, 9B, y 10

Además de los cortes en la línea 6, el suburbano ha previsto otros cortes y modificaciones en las líneas 7A, 9B y 10 con motivo de diferentes obras y renovaciones. En el caso de la línea 7A, el tramo afectado será el comprendido entre las paradas de Gregorio Marañón y Pitis, desde el 2 al 28 de agosto.

Con motivo de la renovación del carril mediante soldadura eléctrica y la reseñalización de la línea, el servicio del metro 7A modificará su itinerario, aunque al igual que en la línea 6, el servicio de transportes ha previsto un servicio sustitutivo de autobuses: SE7.

Servicio especial de autobús SE7 / Consorcio Transportes de Madrid

La línea 9B, que sufre los cortes desde el pasado 25 de julio y hasta el próximo 13 de agosto, se encuentra realizando obras de mejora en la superestructura de vía, con renovación de aparatos de dilatación y colocación de contracarril. El tramo afectado de Rivas Vaciamadrid hasta Arganda del Rey puede ser recorrido haciendo uso del servicio sustitutivo de autobuses SE9.

Servicio gratuito para usuarios de metro Línea 9 / Consorcio Transportes de Madrid

Por último, la línea 10, cuyos cortes entre Plaza de Castilla y Nuevos Ministerios se prevé continúen hasta el próximo 28 de agosto, con motivo del desamiantado de la bóveda de la estación de Cuzco y la remodelación integral de la estación del Santiago Bernabéu. El servicio sustitutivo de autobuses S10 permite a los viajeros recorrer por carretera las paradas del suburbano con una frecuencia de entre 2 y 8 minutos en función de la hora del día.