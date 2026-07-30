Benedicto XVI junto al Metropolitano y Francisco sobre la antigua Quinta del Sordo: los dos parques papales que tendrá Madrid

Tal y como anunciaron que sucedería, los nombres de Benedicto XVI y Francisco quedarán incorporados al callejero verde de Madrid. El Ayuntamiento dedicará dos parques de la capital a los pontífices y mantiene, además, el compromiso de instalar de forma permanente la gran cruz blanca que presidió la vigilia con jóvenes celebrada durante la reciente visita de León XIV.

En concreto, la Junta de Gobierno municipal ha aprobado este jueves la denominación de Parque Benedicto XVI para la zona verde que está construjyendo en el entorno de la futura Ciudad del Deporte y del estadio Metropolitano, en San Blas-Canillejas.

“Con el acuerdo reconocemos la figura de Joseph Ratzinger por su evidente relevancia intelectual e histórica y, especialmente, por la estrecha vinculación que mantuvo con Madrid con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud”, ha explicado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz. Benedicto XVI visitó la capital entre el 18 y el 21 de agosto de 2011 para participar en aquel encuentro internacional.

El futuro parque abarca más de 147.000 metros cuadrados y contará con más de 2.000 árboles y 84.000 arbustos. El proyecto incorpora juegos infantiles, espacios de ejercicio para mayores, una pista para bicicletas, una zona de calistenia, un área canina, mesas de pícnic y un pequeño mirador. La intervención incluye también la recuperación del denominado Oasis de las Mariposas, un espacio concebido como refugio para estos insectos y otros polinizadores.

El nombre del pontífice alemán será visible mediante cartelería y otros elementos explicativos. El Gobierno municipal todavía no ha decidido si el recinto incorporará una escultura o un monumento dedicado a Ratzinger, como ocurre en el Parque Juan Pablo II. “Aún no está definido si habrá o no una escultura”, ha apuntado Sanz.

En el caso del expontífice argentino, el homenaje sigue un proceso diferente. El Pleno de la Junta Municipal de Latina aprobó en junio que el actual parque de Caramuel pase a denominarse Parque Papa Francisco-Caramuel. La propuesta, respaldada por PP y Vox y ante la que se abstuvieron PSOE y Más Madrid, deberá elevarse ahora a la Junta de Gobierno para su ratificación definitiva.

El espacio se encuentra en el barrio de Puerta del Ángel, ocupa 55.433 metros cuadrados y fue inaugurado en 1979 sobre un antiguo pinar perteneciente a la Quinta del Sordo, la finca en la que Francisco de Goya pintó sus célebres Pinturas Negras. Dispone de zonas deportivas, infantiles, biosaludables y caninas, además de un mirador sobre el valle del Manzanares.

A estos dos reconocimientos se sumará la instalación permanente de la gran cruz levantada en la plaza de Lima durante la visita de León XIV a Madrid. A preguntas de los medios, la vicealcaldesa ha confirmado que el Ayuntamiento mantiene el compromiso anunciado por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, aunque todavía no ha determinado su ubicación definitiva,que continúa siendo estudiada por los técnicos municipales.