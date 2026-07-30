Barajas estrena un control que permite pasar con líquidos y portátiles en el equipaje de mano

Los pasajeros que pasen por la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ya pueden mantener los líquidos y los dispositivos electrónicos dentro de la maleta al atravesar el nuevo control de seguridad.

Aena ha abierto por completo el renovado filtro central de la terminal después de una inversión de 10,3 millones de euros. La actuación busca agilizar las inspecciones, reducir las molestias para los viajeros y preparar el aeropuerto madrileño para el aumento de pasajeros previsto durante los próximos años.

La principal novedad es la incorporación de máquinas de inspección capaces de analizar el contenido del equipaje de mano sin que sea necesario sacar previamente ordenadores portátiles, tabletas, otros dispositivos electrónicos o líquidos.

De esta forma, los pasajeros podrán colocar directamente su maleta en la bandeja y pasar el control sin realizar uno de los trámites que más retrasos y acumulaciones suele provocar en los aeropuertos.

Una zona de seguridad más del doble de grande

El nuevo filtro se encuentra en la planta +2 de la T4. Su área central ha pasado de ocupar 2.500 metros cuadrados a alcanzar los 6.500, lo que supone más del doble de la superficie anterior.

La zona dispone de pasos dedicados a familias y pasajeros con movilidad reducida. También se ha habilitado un espacio independiente de 647 metros cuadrados para el servicio fast track, destinado a quienes cuentan con acceso prioritario.

La modernización y ampliación del control central ha supuesto una inversión superior a los 9,7 millones de euros y las obras se han prolongado durante 36 meses. A esta cantidad se suman cerca de 600.000 euros destinados a la creación del nuevo paso fast track, impulsado por la elevada demanda de este tipo de servicios premium.

36 máquinas para inspeccionar las maletas

En total, el nuevo filtro de seguridad está equipado con 36 máquinas de inspección EDSCB y sistemas automáticos de retorno de bandejas, conocidos como ATRS. De ellas, 31 se encuentran instaladas en la gran zona central de seguridad y las otras cinco están destinadas al área fast track.

El importe de las obras no incluye el coste de estos equipos de inspección, ya que su adquisición forma parte de un expediente general para el conjunto de la red de aeropuertos de Aena.

La remodelación también ha incluido el traslado y la creación de nuevas áreas y oficinas anexas, además de una sala de supervisión remota desde la que el personal de seguridad puede controlar las inspecciones.

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Con la apertura completa del nuevo filtro, la T4 introduce un cambio que afecta directamente a la experiencia de miles de viajeros: pasar el control sin tener que abrir la maleta para sacar los líquidos y los dispositivos electrónicos.