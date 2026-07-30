Ballet, danza española y música clásica en este patio secreto de Madrid: Vivaldi y Bach 'a la española' este fin de semana

El verano es mucho más que vacaciones, viajes y calor. También es festivales, de municipios como San Sebastián de los Reyes, o de la misma Madrid con las verbenas de San Cayetano, San Lorenzo y La virgen de la paloma. A esta amplia oferta, se suman los Veranos de la Villa que, para rematar, llega con conciertos, ciclos de cine, obras de teatro y danza hasta este 30 de agosto.

La programación de Veranos de la Villa es bastante extensa, pero la tríada imperdible es esta muestra de ballet, danza española y música clásica agrupada en el ciclo 'ConcertDanza' este 1 y 2 de agosto con el estreno mundial de una nueva producción del festival en donde interpretarán grandes clásicos con bailes 'a la española'.

Con la participación del mejor bailarín español de ballet y el concertino del Rey Carlos iii

Tomará lugar en el Patio Central del Centro de Cultura de Contemporánea Condeduque, ubicado en el limbo entre Malasaña y Argüelles, bajo dirección artística de Joaquín de Luz y dirección musical de Vasko Vassilev, dos nombres muy conocidos en el medio por sus trayectorias internacionales.

Vasko Vassilev / Joaquín De Luz / Veranos de la Villa

Por ejemplo, De Luz es considerado de los mejores bailarines españoles de ballet clásico de todos los tiempos, marcando con este evento su regreso a España tras 28 años de carrera en Estados Unidos en el New York City Ballet.

Por su parte, Vassilev fue el primer concertino de la Royal Opera House y se ha hecho un nombre por su versatilidad en varios géneros musicales así como por haber sido concertino, es decir, el primer violín y la máxima autoridad musical depués del director, en la Orquesta de la Coronación del Rey Carlos iii (Reino Unido) durante la ceremonia oficial en la Abadía de Westminster.

Además, sobre el escenario del Centro Condeduque estarán Estela Alonso, Sergio Bernal, Patricia Donn, Héctor Ferrer, Yanier Gómez. José Maldonado y Shani Peretz, acompañados por la formación Covent Garden Soloists.

Clásicos con coreografía: las piezas de 'ConcertDanza'

Veranos de la Villa engloba esta presentación bajo 'ConcertDanza', coreografías acompañadas de la música de compositores como Bach, Beethoven o Vivaldi. En concreto, sus piezas serán, respectivamente: Suite para violonchelo nº 1 en Sol M. BWV 1007 y Partita nº 2 en Re m, BWV 1004. Nº 5 Chaconne; Sonata Claro de Luna. 1er. Movimiento; y AstormFuego. Concierto para violín en sol m, RV 315.

En total, serán catorce canciones, y Joaquín de Luz participará, de primera mano, en dos de las piezas de los mencionados compositores (en concreto, Bach y Vivaldi), así como en Canciones populares españolas. Nº 1 El paño moruno… / M. de Falla, recreación de la tradición popular española, y Tabula rasa. / A. Part, una obra minimalista de ambiente sereno, de introspección y espiritualidad.

Ensayo Concertdanza / Madrid Destino

También destacan la Suite española Op. 47 de Isaac Albéniz, célebre compositor y pianista español, de los más famosos en España y Quinteto "Fandango" (n.º 3) de L. Boccherini, una de las obras españolas más conocidas del siglo XVIII.

¿Cómo conseguir entradas?

'ConcertDanza' se celebrará en el Patio Central del Centro de Cultura Contemporánea Condeduque este sábado y domingo en el primer fin de semana de agosto. En su conjunto, el espectáculo dura, aproximadamente, de 100 minutos, es decir, una hora y cuarenta minutos, sin descansos.

Noticias relacionadas

Comenzará a las 22:00 horas, pero el acceso al público abrirá a las 21:00 horas. Ya puede adquirir su entrada por precios desde los 18 euros, pero menores de 2 años pueden entrar por un euro. Para llegar, está la opción de tomar el metro hasta Ventura Rodríguez (línea 3), San Bernardo (líneas 2 y 4), Noviciado (línea 2) o Plaza de España (líneas 3 y 10).