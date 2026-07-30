¿Dónde está el ático que la Comunidad de Madrid compró "para oficina temporal" de Ayuso y ahora va a vender para destinar el dinero a la lucha para los incendios?

La compra de un ático en el distrito de Chamberí, en Madrid, para uso como oficina de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, mientras duren las obras que se van a realizar en el interior de la Real Casa de Correos ha desatado una nueva polémica en la agitada política madrileña que sigue sumando capítulos. Mientras desde el Gobierno regional se apuntaba este miércoles a la necesidad de mantener una representación institucional adecuada mientras duren los trabajos, la izquierda pedía explicaciones y cargaba contra Ayuso.

Un día después, la propia Comunidad ha anunciado que venderá el inmueble para destinar el dinero recaudado a la lucha contra los incendios, junto con otros cuatro inmuebles más. "La venta de estos cinco inmuebles, situados en la Gran Vía de Madrid y en el Paseo del General Martínez Campos, supondrá unos ingresos estimados de 20 millones de euros para las arcas de la Administración", señalan fuentes regionales.

¿Donde está el ático?

El inmueble dispone de 485 metros cuadrados y 200 de terraza y está situado en el barrio de Chamberí, uno de los barrios más caros de Madrid. Su valor oscila entre los cuatro y los seis millones de euros. En concreto, tal y como informó El País, está localizado en la calle del General Martínez Campos.

El ático, según desveló este miércoles El País, fue comprado en abril por la empresa pública Planifica Madrid y se encuentra en el paseo del General Martínez Campos. Se trata de una vivienda de 485 metros cuadrados, 199 de ellos correspondientes a una terraza, cuyo precio no ha sido hecho público por el Ejecutivo autonómico, aunque se estima que el valor de mercado podría alcanzar varios millones de euros.

El inmueble se sitúa en el noveno piso de un bloque en la citada calle y cuenta con cinco habitaciones y otros cinco baños. Además, cuenta con trastero y ascensor, según lo que figura en Idealista.

Cambio de planes

La Comunidad explicó inicialmente que Ayuso y un equipo reducido podrían utilizarlo temporalmente como oficina durante las obras de rehabilitación de la Real Casa de Correos. La presidenta madrileña matizó posteriormente que su destino definitivo no está decidido y defendió la búsqueda de un lugar en el que poder mantener reuniones institucionales durante los trabajos en la Puerta del Sol.

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Más allá de la cuestión política, la polémica suscitada tiene una vertiente urbanística porque el inmueble mantiene actualmente un uso residencial. Tal y como señaló ayer la oposición, el planeamiento actual restringe la implantación de oficinas y usos dotacionales en los áticos de edificios residenciales como este y únicamente contempla, bajo determinadas condiciones, la posibilidad de compatibilizar la vivienda con un despacho profesional doméstico que no ocupe más de un tercio de la superficie.