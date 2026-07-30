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CRISIS MIGRATORIA

Almeida exige declarar la emergencia en Ceuta y recuperar el control fronterizo ante la llegada masiva de migrantes

El alcalde de Madrid califica la situación de seguridad nacional y traslada su apoyo al presidente ceutí tras superarse los 10.000 accesos irregulares estimados

Varias personas cruzan la frontera, a 30 de julio de 2026, en Ceuta (España). Centenares de personas de origen magrebí han cruzado a lo largo de la mañana de hoy a Ceuta desde Marruecos, a nado y por el espigón, y una multitud está esperando al otro lado

Varias personas cruzan la frontera, a 30 de julio de 2026, en Ceuta (España). Centenares de personas de origen magrebí han cruzado a lo largo de la mañana de hoy a Ceuta desde Marruecos, a nado y por el espigón, y una multitud está esperando al otro lado / Europa Press

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EP

MADRID

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este jueves declarar la situación de emergencia en Ceuta y recuperar "de inmediato" el control de las fronteras ante la llegada masiva de miles de migrantes a la ciudad autónoma.

"La postura del Partido Popular y de Alberto Núñez Feijóo es clara: reconocer que estamos ante una crisis de seguridad nacional, declarar la emergencia y recuperar de inmediato el control de nuestras fronteras", ha manifestado el primer edil madrileño a través de su cuenta oficial en la red social 'X'.

La reacción del regidor se produce después de que centenares de personas continúen bordeando el espigón del Tarajal, tanto a pie como a nado, en una jornada crítica para el enclave norteafricano. Aunque aún se aguardan los datos oficiales consolidados, fuentes policiales advierten de que las entradas irregulares podrían haber superado las 10.000 durante el día.

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Llamamiento a la "altura de miras" y apoyo al Ejecutivo ceutí

Ante este escenario, Martínez-Almeida ha subrayado que la crisis migratoria actual exige a las administraciones "altura de miras, responsabilidad y sentido de Estado". Asimismo, el alcalde ha aprovechado su intervención para trasladar todo su respaldo institucional y personal al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, así como al conjunto de los ciudadanos ceutíes ante la presión que soporta el territorio.

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