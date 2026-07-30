Alcobendas aprueba el plan de urbanización de Valgrande, donde se crearán 8.600 viviendas. / .

La junta de Gobierno local de Alcobendas ha aprobado inicialmente el proyecto de urbanización de Valgrande, con lo que avanza la tramitación administrativa necesaria para “hacer realidad el nuevo barrio” de la ciudad, donde se prevé construir 8.600 viviendas, de las que el 55 por ciento tendrán algún tipo de protección pública.

A partir de ahora el proyecto deberá completar su recorrido administrativo mediante la obtención de los informes sectoriales preceptivos hasta alcanzar su aprobación definitiva, según explica el Consistorio en una nota.

Una vez culminado este proceso, podrán comenzar las obras de urbanización y, conforme avance su ejecución, se iniciarán las primeras actuaciones edificatorias.

Reparcelación

Añade el Ayuntamiento que la tramitación del nuevo proyecto de reparcelación se desarrollará de forma simultánea a la del proyecto de urbanización por lo que defienden que la falta de presentación de la nueva reparcelación “no supondrá ningún retraso en el calendario previsto para el desarrollo del sector”.

El proyecto de Valgrande completa el crecimiento de Alcobendas hasta su límite con Madrid y está concebido como “una nueva zona integrada en la ciudad y respetuosa con su entorno natural”, señala la administración local.

En ese barrio se construirán 8.600 viviendas, alrededor de 4.600 de ellas serán protegidas, y se calcula que acogerá a unos 26.000 vecinos.

50 medidas de sostenibilidad

Además, el plan integra cincuenta medidas de sostenibilidad centradas en la eficiencia energética, la movilidad sostenible, la gestión responsable de los recursos y la protección de los entornos naturales, “consolidando a Valgrande como la mayor apuesta por la vivienda sostenible realizada en Alcobendas”, apostilla el Consistorio.

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El nuevo desarrollo incorpora 570.000 metros cuadrados de espacios libres y zonas verdes, más de 6.700 árboles y dos nuevos parques, y en total se estima que generará alrededor de 4.000 empleos durante las obras y más de 1.000 puestos de trabajo una vez completado.