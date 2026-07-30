13 detenidos en una operación contra una red de explotación sexual y tráfico de drogas en Villaverde

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que presuntamente captaba a mujeres sudamericanas mediante falsas promesas para explotarlas sexualmente en el polígono Marconi, en Villaverde. La operación se ha saldado con 13 personas detenidas y la incautación de un kilo de cocaína.

Según informan fuentes policiales, las víctimas permanecían sometidas a un “férreo control” y debían pagar a la organización tanto por ocupar un punto del polígono desde el que ofrecer servicios sexuales como por cada uno de los encuentros que realizaban.

Los detenidos también habrían utilizado a algunas de las mujeres para introducir drogas en España ocultas en el interior de su cuerpo. La Policía sostiene que estos transportes formaban parte del pago de las deudas que la propia organización les imponía y que, en algunos casos, alcanzaban los 16.000 euros.

La investigación comenzó en junio de 2025, después de que varias posibles víctimas prestaran declaración ante agentes especializados en la lucha contra la trata de per. Sus testimonios permitieron reconstruir el funcionamiento de una red que buscaba a mujeres en países de Sudamérica y las atraía a España con promesas que jamás se cumplían.

Una vez captadas y sometidas, eran obligadas a ejercer la prostitución en el entorno de Marconi en condiciones abusivas. Los investigados les exigían el pago de una cantidad por utilizar un determinado lugar del polígono y se quedaban, además, con un porcentaje de cada servicio sexual.

Además de obligarles a prostituirse, algunas víctimas eran captadas en sus países de origen y obligadas a viajar hasta España haciendo de mulas de drogas. Estos traslados se presentaban como una forma de reducir las deudas contraídas con la red. Sin embargo, una vez aquí, muchas de ellas eran utilizadas también para distribuilar y venderla.

El operativo culminó con la detención de los 13 presuntos integrantes del entramado en distintos puntos de la Comunidad de Madrid. La Policía considera desarticulada la organización, aunque no descarta que se produzcan nuevos arrestos a medida que avance la investigación.

Los agentes realizaron dos entradas y registros. En ellos localizaron 1.000 euros en efectivo, un kilo de supuesta cocaína y 45 papelinas preparadas para su venta. También intervinieron una caja con 80 comprimidos de un medicamento utilizado para la disfunción eréctil, varios teléfonos móviles y diverso material relacionado con la preparación y distribución de drogas.

Entre los efectos incautados había, además, abundante documentación con anotaciones sobre servicios sexuales, cobros y deudas. Para los investigadores, estos registros constituyen una prueba de las condiciones de explotación a las que estaban sometidas las mujeres.