Vuelve Prado de noche: este fin de semana puede entrar gratis al Museo Nacional del Prado y ver obras tan icónicas como el Jardín de las Delicias

Los museos, y más cuando se trata de uno con el bagaje histórico que tiene el Museo del Prado, tienen un aire romántico, una ligereza que lo lleva de una sala a otra entre cuadros colgados en sus paredes y esculturas en los pasillos. Este ambiente se percibe todavía más cuando abren sus puertas en la oscuridad de la noche con entrada gratuita, pero, lamentablemente, de aforo limitado.

Vuelven el Prado de noche

Al escuchar un lugar que reúna obras de Velázquez, Goya y El Greco, a casi todo el mundo se le viene a la cabeza el Museo del Prado. Este fin de semana, en concreto, el sábado 1 de agosto, vuelve a celebrar otra de sus jornadas nocturnas de entrada gratuita.

Sin embargo, sólo estará abierta la planta baja del edificio Villanueva, donde puede recorrer el paso de la pintura romántica y gótica, la evolución del Renacimiento, hasta llegar al siglo XIX bajo la firma de el Bosco, Van der Weyden, Sofonisba Anguissola, Fra Angelico, Patinir, Madrazo, Angelica Kauffmann, Aurelia Navarro, María Roësset, Fortuny o Goya.

El Jardín de las Delicias se encuentra en la sala dedica a El Bosco que, a su vez, se encuentra en el edificio Villanueva del museo / Museo Nacional del Prado

Asimismo, la visita lo llevará a descubrir las experiencias interactivas, acceso al contenido premium de 'La Guía del Prado' gratis durante la visita y 'Photo Prado', la app que le permite tomarse fotos con las icónicas obras al cambiar el fondo de su imagen, ya que no se pueden fotografiar dentro de las salas.

Imperdibles que podrá ver

Más allá de El jardín de las delicias (El Bosco), el Prado también acoge obras 'imperdibles' en esta planta, como El descendimiento de Rogier van de Weyden, gran representante de la pintura flamenca del siglo XV reconocido por el profundo dolor expresado en los rostros, el realismo de las texturas y las curiosas posturas tan similares entre Jesús y María.

La Anunciación de Fra Angelico, es otra obra maestra que debe ver. Data del primer Renacimiento italiano y destaca por su luminosidad y la delicadeza de colores, especialmente el brillo del azul, en una escena del pecado original. A la lista se suma el trabajo de Joachim Patinir, ya que, el pintor flamenco es considerado el creador del paisajismo como género en sí mismo.

La Anunciación de Fra Angelico, obra renacentista imperdible en el Museo del Prado / Museo del Prado

Vea los mejores cuadros costumbristas

Por ejemplo, la sala 60 es un espacio vivo para los fondos del siglo XIX. Ahora se la conoce como Almacén abierto y acoge la exposición 'Valeriano D- Bécquer (1834-1870): Los cuadros de costumbres'.

Por primera vez, los aficionados a las artes pueden ver los mejores ejemplos de pintura costumbrista del siglo XIX en España, un estilo artístico que representa escenas de la vida cotidiana, perfectos para teletransportarse a la sociedad de otra época.

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Se trata de ocho cuadros encargados por el antiguo Museo de la Trinidad y que Domínguez Bécquer pintó entre 1866 y 1867, que se diferencian de otras obras costumbristas por la sinceridad y objetividad del pintor, clave en el realismo pictórico de España.