Óscar López pide explicaciones por la compra de un piso en Chamberí como oficina provisional de Ayuso

El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública y secretario general del PSOE de Madrid , Óscar López, ha pedido este miércoles explicaciones por la compra de un ático en el madrileño distrito de Chamberí para que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo use como oficina temporal. Lo ha hecho a través de las redes sociales y en declaraciones al programa La Hora de TVE.

Esta mañana, a raíz de una información publicada en El País, el también candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones autonómicas de 2027 ha escrito en la red social X: "Primero un chalet en Rascafría. Ahora un ático en Chamberí. Millones de euros de todos los madrileños. Para uso y disfrute de la señora Ayuso. Hoy mismo deben explicar cómo, cuánto, por qué y para qué".

Según el rotativo, la Comunidad de Madrid ha comprado un piso en Chamberí para que lo use la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, como oficina temporal durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos, cuyos trabajos comenzarán en agosto.

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La compra, según este diario, fue realizada el 14 de abril por la empresa autonómica que gestiona las oficinas propias, Planifica Madrid. El piso se encuentra en la novena planta de un edificio en el paseo del General Martínez Campos.