La ola de calor que complica los incendios este jueves activa avisos por máximas de 39ºC: la Aemet prevé baja humedad y aumento del viento

Al mismo tiempo que la actual emergencia por los incendios forestales sigue activa en varias provincias del centro de la Península, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado un aviso por el nivel de riesgo del fuego frente a la ola de calor que seguirá azotando los próximos días, por ejemplo, este jueves buena parte de la Comunidad de Madrid estará bajo nivel naranja a cuenta de máximas de 39ºC.

Aviso naranja por calor en medio de incendios forestales

En concreto, el Sur, Vegas y Oeste, así como la zona Metropolitana y Henares activarán aviso naranja por el peligro importante de las máximas de 39ºC que llegarán en la tarde de este jueves. Permanecerá encendido entre las 13:00 y 21:00 horas.

Por su parte, la Sierra espera el aviso amarillo, también por calor, en el mismo horario, cuando las máximas superarán los 36ºC. En este sentido, los termómetros de municipios como Alcalá de Henares o Aranjuez subirán a los 40ºC, mientras que Getafe y Navalcarnero alcanzarán los 39ºC.

Mapa de avisos para este jueves / Aemet

En cuanto a las mínimas, serán de 24ºC, de media general, cuando esté amaneciendo. Poco a poco, el día seguirá avanzando hasta llegar a la tarde de alertas y no volverán a bajar de los 30ºC hasta la medianoche. De esta forma, se viene otra noche tropical en la que los madrileños tendrán que dormir por encima de los 20ºC.

En definitiva, las temperaturas permanecen con pocos cambios, aportando al calor que, junto a la baja humedad y el aumento del viento, ayudan a la propagación del fuego, que han hecho que la Aemet valore el nivel de riesgo como 'muy alto' en gran parte de la Comunidad y 'extremo', un nivel más arriba, al norte.

Este jueves se formarán vientos flojos variables, tendiendo por la mañana a componente sur, en horas centrales a suroeste con intervalos moderados en la Sierra y a componente oeste al final del día, soplando a 15 km/h en gran parte del día.

Próximos días

Un gran aliado para enfrentar los incendios sería la lluvia, pero este jueves tendrá cielos poco nubosos o despejados, por lo que los chubascos se han descartado. Inclusive, los próximos días, al menos hasta el martes, la probabilidad de precipitación permanece en 0%.

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Esta ola de calor, la cuarta del verano, seguirá hasta el domingo 2 de agosto, pero las máximas empezarán a bajar este jueves, ya que se esperan de 37ºC este viernes y de 36ºC este sábado. De hecho, agosto comenzará con días más cerca a los 30ºC, por ejemplo, el próximo martes 4 de agosto, los termómetros registrarán apenas 32ºC.