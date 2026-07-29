El milagro de las tuberías que salvó una casa del fuego en Navas del Rey: "O los hidroaviones tiraron agua en ese instante o tenemos un ángel de la guarda"

La evolución favorable del incendio de la Sierra Oeste ha permitido dar un importante paso hacia la normalidad, con el fuego técnicamente estabilizado y el levantamiento progresivo de las órdenes de evacuación en la mayoría de los municipios afectados. Aun así, el operativo mantiene un amplio despliegue sobre el terreno para consolidar el perímetro y prevenir posibles reactivaciones ante la previsión de altas temperaturas. Mientras miles de vecinos regresan a sus hogares, comienza la evaluación de los daños materiales, especialmente en las urbanizaciones de Navas del Rey, donde el fuego alcanzó varias viviendas y dejó algunas de las imágenes más devastadoras de la emergencia.

La Comunidad de Madrid mantiene activos los dispositivos de atención a las familias afectadas y las labores de inspección para determinar el alcance de las pérdidas y planificar la recuperación de la comarca. En Navas del Rey, las urbanizaciones El Morro y El Club se han llevado la peor parte, con decenas de casas, vehículos y propiedades que han quedado completamente calcinados. Recién llegado, José María explora su casa por primera vez, junto a su madre y sus dos hijos. Aunque ya sabían que se había librado del fuego por las cámaras de seguridad de sus vecinos, no dan crédito a lo que ven sus ojos. “Esto ha sido suerte”, dice aún con el susto en el cuerpo.

Una de las viviendas calcinadas en la urbanización El Morro, en Navas del Rey. / DAVID RAW

Mientras, su familia saca del coche una bombona de butano y un camping gas para cocinar algo que comer, dado que aún no tienen luz. “Aunque parte del jardín está quemado, nos hemos librado del fuego. Y ha sido por un error. Tengo dos tuberías rotas, una a cada lado del jardín, que perdían agua y así regaban los arbustos que lindan con las otras propiedades. Gracias a ellas, nuestra casa no se ha quemado. Las dos que tenemos al lado han quedado arrasadas, especialmente la que era de madera y plástico. Sólo quedan trozos derretidos”, relata. Han venido con su perra, Sally, que en cuestión de minutos se ha ensuciado entera tratando de entender la situación.

Un ángel de la guarda

A la entrada de la propiedad se encuentran varios árboles, la mayoría intactos. “Es que no tiene explicación alguna. No me explico cómo hay aún vegetación verde, con flores y frutas. El olivo está un poco chamuscado, pero la higuera y el jazmín están como siempre. No sé si, justo en el momento en que iban a llegar las llamas a nuestra casa, un hidroavión lanzó muchísima agua o es que tenemos un ángel de la guarda”, suma. Junto a su madre, con la que convive en la vivienda, esperan la llegada de los peritos para empezar a recoger y limpiar los alrededores de la finca.

Una de las viviendas afectadas en la urbanización El Morro, en Navas del Rey. / DAVID RAW

José María recuerda cuando, el jueves, recibieron las indicaciones de evacuación y subieron a la parte alta del pueblo, donde vive su expareja. “Pasamos ahí la noche, pero al día siguiente nos evacuaron a todo el municipio y nos fuimos a Fuenlabrada. Hemos estado allí, en un hotel, todos estos días. Queríamos tranquilidad porque los nervios estaban a flor de piel”, dice. Pese a las ofertas de amigos y conocidos para pasar alguna noche en sus casas, la familia prefirió hospedarse por su cuenta en un momento como este. Desde allí, recibían algunas fotos captadas por las cámaras de seguridad de algún vecino de la zona: “Veíamos cómo subía el fuego por La Pinarilla, un desvío que lleva a San Martín de Valdeiglesias. Iban a toda hostia y nos acojonaron”.

Empezar con 51 años

Volver a empezar con 51 años hubiera sido una “putada monumental”. No es su caso, pero sí el de sus vecinos. “Tengo varios conocidos que han perdido sus casas. Justo el que vive aquí al lado, que parece estar llevándolo bastante bien; el de enfrente, que lo lleva un poco peor. Y una de mis mejores amigas, que está destrozada. Su casa se libró de las llamas el primer día de incendios, pero al siguiente la devoraron por completo. También su coche. Ella pensaba que se libraba, pero no. Es su única vivienda, no tiene otro sitio al que ir. Y como ella, mucha gente. Mi madre y yo vivimos aquí todo el año. No sé qué van a hacer”, concluye.

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Varios coches quemados en Navas del Rey. / DAVID RAW

En la calle, vecinos y voluntarios entran y salen de las propiedades. Algunos, bajo la mascarilla, lloran por las pérdidas materiales que las llamas les han causado. Y otros, como José María, respiran aliviados y agradecen a la vida por esta nueva oportunidad.