Madrid arranca las obras de 40 viviendas protegidas en Carabanchel con entrega prevista para 2028

La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid) ha puesto en marcha las obras de la promoción Carabanchel 35, un nuevo proyecto residencial de titularidad pública destinado al alquiler asequible que contempla la construcción de 40 viviendas en el distrito madrileño. Con un presupuesto íntegramente municipal de 12,4 millones de euros, el proyecto prevé finalizar los trabajos a mediados de 2028 para ampliar el parque público de la capital.

La promoción se compone de 13 inmuebles de dos dormitorios, 24 de tres y 3 de cuatro, adaptándose a las necesidades de familias y jóvenes. Además de los pisos, el complejo incluirá 40 trasteros vinculados y un aparcamiento subterráneo con capacidad para 60 vehículos.

Requisitos y condiciones de acceso

Como es habitual en las promociones de la EMVS, el acceso a estos inmuebles estará sujeto a los criterios públicos de adjudicación de la empresa municipal. Desde el Ayuntamiento se ha recordado que el coste del alquiler para los futuros adjudicatarios nunca superará el 30% de los ingresos de la unidad familiar, con el objetivo de garantizar la viabilidad económica de los inquilinos.

El proyecto Carabanchel 35 cuenta ya con la certificación de Edificio Sostenible de AENOR en fase de diseño. Las viviendas apuestan por la eficiencia mediante un modelo de arquitectura pasiva que incluye fachada ventilada, protecciones solares en las ventanas y ventilación natural cruzada en todas las estancias.

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Recreación digital de la promoción Carabanchel 35 / AYUNTAMIENTO DE MADRID

Para la climatización y el agua caliente sanitaria, el bloque dispondrá de un sistema centralizado de aerotermia con distribución mediante suelo radiante-refrescante, lo que reduce el consumo energético. En las zonas exteriores se ha proyectado vegetación autóctona de bajo consumo hídrico, un sistema de riego por goteo alimentado por la recogida de aguas pluviales y medidas de accesibilidad universal que eliminan barreras arquitectónicas en todo el recinto.