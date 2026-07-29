Dormía entre heces en un establo y robó 18.000 euros a su jefe: insólita doble detención en una finca de Fuenlabrada

La Policía Nacional ha detenido en Fuenlabrada a dos hombres después de que la investigación de un robo de 18.000 euros sacara a la luz una situación laboral calificada de "infrahumana". Uno de los arrestados es un trabajador acusado de hurtar el dinero y manipular el escenario del delito. El otro es su empleador, investigado por mantenerlo trabajando sin contrato, con jornadas de hasta 15 horas y viviendo entre animales y excrementos.

La operación comenzó tras denunciarse un robo con fuerza en una casa de campo de la localidad madrileña. Del interior de un armario habían desaparecido 18.000 euros (15.000 en billetes y otros 3.000 en monedas) guardados en bolsas de plástico. Sin embargo, las primeras inspecciones hicieron sospechar a los agentes que algo no encajaba.

Según la Jefatura Superior de Policía de Madrid, las pruebas halladas en la vivienda habían sido alteradas deliberadamente. La puerta de acceso presentaba marcas y muescas realizadas para simular que había sido forzada, mientras que únicamente se encontraba revuelta la habitación en la que estaba escondido el dinero.

Huida en bicicleta con el dinero colgado del manillar

Las pesquisas permitieron identificar como presunto autor al propio trabajador encargado de vigilar la finca y cuidar de los animales. Los investigadores sostienen que, tras hacerse con el dinero, trató de escapar de la propiedad en bicicleta llevando las bolsas colgadas a ambos lados del manillar.

Durante los días posteriores, el sospechoso comenzó a mostrar un nivel de vida que llamó la atención de los agentes. Se hizo un tatuaje, compró ropa de marca y realizó importantes envíos de dinero, unos gastos que no se correspondían con sus hábitos anteriores.

El hombre también habría tratado de eliminar cualquier rastro que pudiera relacionarlo con el robo. Para ello, presuntamente quemó las bolsas en las que se encontraban los billetes y las monedas junto con paja y basura. Después escondió los restos detrás de una maceta.

"Vivía junto a conejos y gallinas"

El caso dio un giro durante la detención del trabajador. Al ser interrogado, explicó a los policías las condiciones en las que vivía y les mostró el lugar en el que dormía: un establo compartido con conejos y gallinas.

En el interior había colocado un colchón rodeado por los excrementos de los animales. La ducha se encontraba al aire libre, por lo que tenía que utilizarla en el exterior independientemente del frío, la lluvia o cualquier otra circunstancia meteorológica.

Los agentes comprobaron además que el hombre realizaba labores de vigilancia y mantenimiento de la casa, así como de cuidado de los animales, sin disponer de contrato laboral. De acuerdo con la investigación, sus jornadas alcanzaban las 15 horas diarias.

Noticias relacionadas

El trabajador fue arrestado como presunto autor de un delito de robo con fuerza; mientras que el propietario de la finca, por su parte, fue detenido como presunto responsable de un delito contra los derechos de los trabajadores y de favorecimiento de la inmigración ilegal. Ambos hombres fueron puestos posteriormente a disposición de la autoridad judicial.