Los incendios no destruyen todo: el dinero en efectivo quemado aún puede ser recuperado

Más allá de la actual emergencia que sigue calcinando más hectáreas en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón, el Banco de España ya está acostumbrado a recuperar billetes y monedas muy deterioradas, por lo que es posible que ni siquiera estas llamas puedan acabar con su dinero en efectivo gracias a un proceso que requiere cita previa y puede hacerse en cualquier sede de la institución pública.

Ya son más de 73.000 personas desplazadas a cuenta del fuego, de las cuales más de 31.000 han sido evacuadas en Madrid en medio de humo y cenizas. Un desalojo que, ojalá, será temporal, ya que ha sido necesario para salvar la vida de los vecinos de municipios como Pelayos de la Presa, Villa del Prado o San Martín de Valdeiglesias, pero la lista es extensa.

Recuperar lo que se ha quemado

Algunos ya han empezado a volver, por ejemplo, en Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Navalagamella, Navas del Rey, Rozas de Puerto Real, Aldea del Fresno, Chapinería y Colmenar del Arroyo, mientras que en Ávila han podido regresar los vecinos de Fresnedilla, Burgohondo, Higuera de las Dueñas, Pedro Bernardo y Navaluenga sur.

Al llegar, algunos se encontrarán con billetes y monedas calcinadas, pero en el Banco de España pueden recuperar su dinero en efectivo tras confirmar que son auténticos y que el daño no se ha hecho intensionalmente. No obstante, si no se puede comprobar, se sacarán de circulación.

El dinero en efectivo calcinado no está perdido

Los laboratorios de la institución están acostumbrados a recibir, cada año, 250.000 euros en monedas y cinco millones en billetes. Si bien los billetes calcinados son los más difíciles, todavía se pueden recuperar si la parte destruida es menos del 50%. En caso de que sea superior a este valor, se tiene que presentar un justificante por parte de bomberos o de la policía de que ha habido un incendio.

Tras reservar su cita a través de la Sede Electrónica del Banco de España en cualquier sede de la institución, puede ser atendido en la ventanilla, donde revisarán la legitimidad de los billetes y que menos de la mitad esté afectada, en cuyo caso se cambiarán por billetes nuevos de igual valor en el acto.

Si no se pudiera verificar en el momento, se enviarán al laboratorio y estudiarán la divisa. En cualquier caso, se le informará de los resultados. En caso de que sean canjeables, se abonará el importe por transferencia o por efectivo.

Billete calcinado / Banco de España

Divisas dañadas por atracos, dispositivos antirrobo y defectos de fabricación pueden tener solución

El Banco de España también puede recuperar billetes deteriorados por intentos o perpetraciones de robo sin comisiones, pero requieren de una fotocopia de la denuncia ante las autoridades y sólo se hará a la víctima del delito.

Asimismo, puede recuperar billetes dañados por dispositivos antirrobo presentados por profesionales en el manejo del efectivo en, por ejemplo, establecimientos de cambio de moneda extranjera. Sin embargo, esto tiene una comisión de diez céntimos de euro por billete si son más de cien billetes.

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Por otra parte, si el billete presenta excepcionalmente un defecto de fabricación, puede canjearse en el acto de su presentación en cualquier sucursal del Banco de España o a través de una entidad de crédito.