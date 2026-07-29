¿Hará Morrissey un 'Diana Krall'? Su historial de cancelaciones dispara las dudas sobre su concierto en Madrid

Con Morrissey, la pregunta nunca es únicamente qué canciones interpretará, sino si llegará a subir al escenario. El antiguo líder de The Smiths tiene previsto actuar esta noche en el Movistar Arena y, por el momento, el concierto continúa en pie. Las puertas abrirán a las 19.30 horas y el inicio del espectáculo está anunciado para las 21.00. Sin embargo, pocos artistas han acostumbrado tanto a su público a convivir con la posibilidad de una cancelación de última hora.

La inquietud resulta especialmente comprensible en Madrid. El músico británico debía actuar el 12 de junio de 2025 en el festival Noches del Botánico, en la que iba a ser su única fecha en España y su regreso a la capital después de más de una década. Las entradas se habían agotado en apenas 10 minutos, pero 24 horas antes su equipo anunció la suspensión por una sinusitis aguda. La actuación no pudo ser reprogramada. Aquello no fue una excepción. En septiembre de 2025, Morrissey canceló dos conciertos en Estados Unidos después de que su entorno denunciara una "amenaza creíble" contra su vida. Dos meses más tarde anuló las fechas pendientes de una gira que debía pasar por México, Sudamérica y Europa alegando "agotamiento extremo".

Morrissey, en el Poble Espanyol. / FERRAN SENDRA

Ya en marzo de 2026, el cantante volvió a dejar sin concierto al público español. Morrissey suspendió su actuación en Valencia pocas horas antes de subir al escenario y responsabilizó al ruido previo a las Fallas de su estado de salud. Según explicó entonces, no había podido dormir por las Fallas y se encontraba en un "estado catatónico".

No existe una estadística oficial que permita medir con exactitud su absentismo sobre los escenarios. Sin embargo, distintos recuentos elaborados por medios de comunicación sitúan alrededor del 30% el porcentaje de conciertos cancelados o aplazados por el artista durante la última década. Algunos cálculos elevan aún más la cifra y sostienen que Morrissey no llegó a celebrar cerca de la mitad de sus últimas 100 fechas anunciadas. Las razones han sido variadas: problemas de salud, agotamiento, dificultades logísticas, amenazas, condiciones climáticas e, incluso, desacuerdos con promotores o recintos. Dicha frecuencia ha convertido cada nuevo concierto en una suerte de prueba de resistencia para sus admiradores, obligados a consultar las redes sociales y los comunicados oficiales hasta pocos minutos antes del comienzo.

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Esta vez existe, al menos, ojo, un precedente tranquilizador. Morrissey actuó el pasado sábado en el Poble Espanyol de Barcelona, bajo la lluvia y ante un recinto prácticamente lleno. El concierto, perteneciente a la misma gira que debe recalar esta noche en Madrid, terminó con normalidad e incluyó clásicos de su carrera en solitario y de The Smiths. Por ahora, no se había comunicado ninguna modificación y el Movistar Arena mantenía la actuación en su programación. Todo indica, por tanto, que Morrissey cantará esta noche en Madrid. Pero sus seguidores conocen demasiado bien el historial del artista como para darlo por seguro: en sus conciertos, la primera victoria consiste simplemente en verlo aparecer sobre el escenario.