El Gobierno licita la urbanización de las primeras viviendas de Nuevo Barrio Campamento por casi 95 millones

El Gobierno de España ha dado este miércoles un nuevo impulso al Nuevo Barrio Campamento, uno de los mayores desarrollos urbanísticos previstos en Madrid, al autorizar la licitación de sus primeras obras de urbanización por valor de 94,8 millones de euros.

El contrato, aprobado por el Consejo de Ministros tras la luz verde del Ayuntamiento en el último Pleno municipal, permitirá comenzar la transformación de los antiguos terrenos militares situados en el suroeste de la capital. En el conjunto del ámbito está prevista la construcción de 10.700 viviendas asequibles, que pasarán a formar parte de manera permanente del parque estatal de vivienda.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado la aprobación durante una visita a los terrenos y la ha definido como “un importante impulso a la actuación de regeneración urbana pública más importante a nivel estatal”.

El siguiente paso será la licitación, por parte de Casa 47, propietaria del 98% de los terrenos, de las obras correspondientes a las fases 1 y 2 del proyecto, que albergarán cerca de 4.000 viviendas asequibles. Estas primeras fases se encuentran al sur de la autovía A-5 e incluyen tanto la urbanización del suelo como las conexiones necesarias para garantizar el funcionamiento del futuro barrio.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprobó definitivamente el proyecto el pasado 2 de julio. La actuación contempla una inversión de urbanización superior a los 383 millones de euros. De las 10.700 viviendas proyectadas, alrededor del 65 % estará sometido a algún régimen de protección pública, lo que supone cerca de 7.000 pisos protegidos.

Además, Casa 47 aprobó en junio una aportación de 140 millones de euros a la Junta de Compensación, la entidad administrativa que representa a los propietarios del suelo y que debe afrontar los gastos derivados del desarrollo urbanístico.

El Nuevo Barrio Campamento reservará alrededor de 365.000 metros cuadrados para zonas verdes y otros 442.000 metros cuadrados para equipamientos y servicios públicos. El proyecto se plantea como una operación de regeneración urbana sostenible, con medidas como la reutilización de materiales, el empleo de elementos reciclados durante la construcción y una gestión responsable de los recursos hídricos.

El futuro barrio busca reforzar las conexiones con los distritos y zonas colindantes, además de ampliar el parque público de vivienda en una ciudad marcada por el encarecimiento del alquiler y las dificultades de acceso a una casa.