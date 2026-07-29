El Gobierno de Ayuso aspira al modelo del Movistar Arena para el futuro del Estadio de Vallecas

La crisis abierta por el deficiente estado del Estadio de Vallecas no terminará con las obras urgentes anunciadas por la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso quiere aprovechar la retirada de la concesión al Rayo Vallecano por la falta de mantenimiento del estadio para replantear por completo la gestión del recinto, con el modelo del Movistar Arena como gran ejemplo a seguir.

La fórmula concreta todavía no está cerrada, pero el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, deslizó este martes que lo "ideal" sería replicar el modelo del antiguo Wizink Center. Es decir, que una empresa especializada se haga cargo de la gestión y mantenimiento del recinto, de titularidad pública como el campo de Vallecas, y que el equipo pueda seguir utilizando las instalaciones, como hacen el Real Madrid de baloncesto y el Estudiantes.

“Tenemos un esquema en una instalación que está funcionando muy bien, que es el Movistar Arena, donde el Real Madrid de baloncesto juega habitualmente en las mejores condiciones”, explicó este martes el consejero durante un encuentro con medios para informar de la decisión del Ejecutivo regional de suspender cautelarmente la concesión al Rayo Vallecano y acometer unas obras de urgencia en el estadio, previstas para este mismo martes.

Los resultados explican por qué la Comunidad mira hacia este modelo. El Movistar Arena recibió más de dos millones de asistentes en 2024 y generó un impacto económico estimado de 577 millones de euros. Solo en 2025 programó alrededor de 230 acontecimientos deportivos y culturales, según los datos difundidos por el Gobierno regional. Asimismo, tal y como expuso este martes De Paco, la última auditoría realizada en ese recinto arrojó un resultado “absolutamente impecable”, justo lo contrario de lo sucedido en Vallecas.

El estudio, encargado como paso previo a la reforma integral del estadio, ha revelado una situación de “obsolescencia generalizada” y un “severo incumplimiento normativo” por parte de la directiva rayista. “El club no estaba cumpliendo con el mantenimiento necesario del estadio”, explicó ayer el consejero, que también le acusó de haber ignorado los sucesivos requerimientos de documentación sobre licencias e inspecciones. "No podemos seguir ni un día más” en estas condiciones, recalcó De Paco, para quien el Rayo, "en estos momentos, no está capacitado para ser concesionario de un espacio de titularidad pública".

Una vez finalice la intervención, será necesario redactar una nueva concesión, previsiblemente con obligaciones de mantenimiento “muchísimo más duras” y mayores controles por parte de la Administración, según deslizó De Paco. Sin embargo, por el momento ha evitado confirmar si el modelo del Movistar Arena será el escogido finalmente. “Ahora tenemos que ver cuál es el que decidimos para el Estadio de Vallecas”, puntualizó durante el encuentro con medios.

Antes de definir esa nueva etapa, la prioridad será recuperar la seguridad del recinto. La Comunidad ha adjudicado tres contratos para ejecutar unas obras urgentes que se prolongarán durante varios meses. El consejero estima que podrían durar entre "dos y seis meses", periodo en el que el Rayo deberá disputar sus encuentros como local en un campo alternativo acordado con LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol.

Esta intervención no afectará a la reforma integral anunciada por el Ejecutivo. El proyecto, dotado con 60 millones de euros, elevará el aforo desde los 14.500 asientos actuales hasta, al menos, 18.500, incorporará una nueva grada en el fondo de la calle Teniente Muñoz Díaz y adaptará el campo a los estándares modernos. “No solo no retrasa la reforma, sino que solidifica todo el aparato documental para continuar con ella”, defendió ayer el consejero.

Pese al choque directo con la directiva presidida por Raúl Martín Presa, el titular de Deportes ha descartado que la Comunidad quiera desvincular el estadio del equipo o concedérselo a otro club. “Para nosotros, el estadio está íntimamente ligado al Rayo”, aseguró. La intención es que el conjunto franjirrojo continúe jugando en Vallecas con independencia de quién resulte adjudicatario de la futura gestión. “Todo lo que estamos haciendo es para que el Rayo pueda seguir jugando en Vallecas, en un estadio que esté a la altura de su afición y de sus deportistas”, recalcó De Paco.

Por el momento, desde el club se han mostrado "muy sorprendidos" por la decisión y aseguran estar trabajando "para solventar esta situación". Quien sí se ha pronunciado al respecto, y de forma contundente, es el exjugador Óscar Trejo. El que fuera capitán hasta la pasada campaña, lamentó ayer en redes que “duele” ver que el club “no siempre esté a la altura de todo lo que podría llegar a ser”. Trejo, que mantiene contactos con la entidad para incorporarse a la dirección deportiva, reclamó “estabilidad, ambición y un proyecto que haga justicia a todo lo que representa”.