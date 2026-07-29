La EMT habilitará dos líneas de autobús gratuitas por los cortes de verano en Metro de Madrid

La Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid) habilitará dos servicios especiales de autobuses gratuitos (SE6 y SE7) para garantizar la movilidad de los usuarios durante los cortes y trabajos de mejora que Metro de Madrid llevará a cabo en las líneas 6 y 7 a lo largo del mes de agosto, desplegando un dispositivo de hasta 24 vehículos para cubrir los tramos afectados todos los días de la semana.

Alternativa en la línea 6 con autobuses cada seis minutos

El servicio especial SE6 cubrirá el trayecto alternativo para el corte en la línea 6 de Metro desde el 1 de agosto hasta el 2 de septiembre, conectando las estaciones de Ciudad Universitaria y Argüelles con paso por la plaza de Moncloa. Los autobuses mantendrán una frecuencia de 6 minutos en días laborables y entre 7 y 8 minutos los fines de semana y festivos, arrancando a las 6:05 horas y finalizando de domingo a jueves sobre las 23:20 y 23:33 horas, o alargándose hasta la madrugada los viernes y sábados.

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Cobertura en la línea 7 entre Pitis y Gregorio Marañón

Por su parte, el servicio especial SE7 suplirá el cierre parcial en la línea 7 de Metro entre el 2 y el 28 de agosto, enlazando Pitis con Gregorio Marañón y realizando paradas intermedias de conexión junto a las estaciones afectadas del tramo como Arroyofresno, Lacoma, Peñagrande, Guzmán el Bueno o Canal. Este recorrido ofrecerá una frecuencia de 7 minutos en días laborables y 9 minutos los sábados y festivos, comenzando su operativa a las 6:05 horas y cerrando el servicio en torno a la 1:33 horas desde Pitis y la 1:58 horas desde Gregorio Marañón.