Incendios en Madrid, en directo hoy | El incendio de la Sierra Oeste de Madrid enfrenta un "día clave" para evitar reactivaciones y encaminarse a la estabilización

Ocho carreteras de Madrid afectadas por el incendio recuperan total o parcialmente la circulación

La Comunidad de Madrid ha comenzado, con la M-507, la reapertura progresiva de las carreteras afectadas por los incendios tras el comienzo de la desescalada de la emergencia y la recuperación de la seguridad en varias zonas afectadas con un total de seis carreteras ya que han recuperado total o parcialmente la circulación.

El Ejecutivo autonómico ha trasladado en un comunicado que tras la apertura de la M-507 --excepto entre los kilómetros 28 y 36, a la altura de la urbanización Encinar del Alberche-- se irán levantando restricciones en el resto de las carreteras afectadas por el incendio de la Sierra Oeste conforme las condiciones de seguridad lo permitan.

Entre ellas, se ha abierto al tráfico la M-501, la M-510; y la M-521, que ha sido abierta parcialmente, al permanecer cortado el tramo comprendido entre los kilómetros 23 y 29 en sentido ascendente.También, se ha reabierto en la M-533, excepto desde el punto kilométrico 0, a la altura de Peralejo en sentido ascendente, y la M-855, que está completamente abierta al tráfico.

Por su parte, la M-531, la M-540 y la M-541 no presentan incidencias activas.Mientras tanto, la M-512 permanece cortada entre los kilómetros 0 y 19; la M-537 entre los kilómetros 0 y 0,2; la M-539, entre los kilómetros 0 y 6.

En total, los incendios han afectado a cerca de 180 kilómetros de la red viaria regional, con tramos en 13 carreteras: M-501, M-507, M-510, M-512, M-521, M-531, M-533, M-537, M-539, M-540, M-541, M-855 y M-957.