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OLA DE INCENDIOS
Incendios en Madrid, en directo hoy | El incendio de la Sierra Oeste de Madrid enfrenta un "día clave" para evitar reactivaciones y encaminarse a la estabilización
El Ministerio del Interior acuerda el fin de la evacuación de varios pueblos afectados por los incendios, que han comenzado el regreso a las cinco de la tarde
Los incendios forestales que asolan la Península Ibérica se están cebando estos últimos días con la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila. La principal preocupación se concentra ahora en un nuevo foco que rodea Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, mientras las rachas de viento previstas para este lunes amenazan con complicar las labores de extinción y frenar el avance hacia la estabilización.
Hasta ahora, 31.865 personas han sido evacuadas y 20.262 confinadas en 16 municipios madrileños (12 evacuados y 4 confinados), el último Valdemaqueda este lunes, por un fuego que ha afectado más de 77.000 hectáreas en Madrid, Ávila y Toledo. Varios de los vecinos de estos municipios comienzan a regresar a sus casas esta misma tarde tras acordar el Ministerio del Interior el fin de la evacuación.
El incendio de la Sierra Oeste enfrenta un "día clave" para evitar reactivaciones y encaminarse la estabilización
El incendio de la Sierra Oeste de Madrid enfrenta este miércoles un "día clave" para evitar reactivaciones y encaminarse a la estabilización tras una noche de "evolución positiva" pero con "mucha alerta" ante las condiciones meteorológicas que podrían empeorar en plena ola de calor.
Así lo ha trasladado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, desde el puesto de mando avanzado situado en Navalcarnero. "Ayer pasamos en la fase de ataque al incendio para parar ese flanco norte y hoy sobre todo ha sido vigilancia y liquidación de puntos calientes", ha planteado este miércoles después de que ayer estuviera marcado por el regreso de población desplazada por las llamas y la reapertura de carreteras.
Disminuye la intensidad del fuego en el incendio forestal de Madrid
Las mejores condiciones meteorológicas de la noche junto con los trabajos desarrollados por los efectivos han ayudado a disminuir la intensidad del fuego y a favorecer la estabilización del perímetro del incendio forestal que afecta a la Comunidad de Madrid, lo que contribuirá a su control definitivo.
Así lo ha informado la Delegación del Gobierno en Madrid, que no obstante advierte de que para este miércoles hay que ser cautos dada la magnitud del incendio, con alrededor de 250 kilómetros de perímetro, y el inicio de una nueva ola de calor.
Los esfuerzos se centrarán en asegurar el perímetro, vigilar nuevos focos y refrescar las zonas a fin de conseguir el control y estabilización del incendio antes de que la situación meteorológica se haga más desfavorable.Por su parte el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha informado de que durante la noche el incendio se ha mantenido sin reproducciones y que los equipos de extinción han seguido trabajando en la consolidación del perímetro y en el remate de los puntos calientes.
Riesgo muy alto de incendio en el norte de la Comunidad de Madrid
El incendio se ha mantenido sin reproducciones durante la noche del martes
Durante la noche del martes el incendio se ha mantenido sin reproducciones, ha informado a las 7:00 horas el 112. Los equipos de extinción han seguido trabajando en la consolidación del perímetro y en el remate de los puntos calientes.
Durante la noche ha trabajado un dispositivo nocturno de Bomberos forestales de la Comunidad de Madrid que lo integran 30 dotaciones terrestres, 8 vehículos de la Jefatura y 5 patrullas de agentes forestales de la región. Han estado apoyados por 13 dotaciones de bomberos de Madrid.
Ocho carreteras de Madrid afectadas por el incendio recuperan total o parcialmente la circulación
La Comunidad de Madrid ha comenzado, con la M-507, la reapertura progresiva de las carreteras afectadas por los incendios tras el comienzo de la desescalada de la emergencia y la recuperación de la seguridad en varias zonas afectadas con un total de seis carreteras ya que han recuperado total o parcialmente la circulación.
El Ejecutivo autonómico ha trasladado en un comunicado que tras la apertura de la M-507 --excepto entre los kilómetros 28 y 36, a la altura de la urbanización Encinar del Alberche-- se irán levantando restricciones en el resto de las carreteras afectadas por el incendio de la Sierra Oeste conforme las condiciones de seguridad lo permitan.
Entre ellas, se ha abierto al tráfico la M-501, la M-510; y la M-521, que ha sido abierta parcialmente, al permanecer cortado el tramo comprendido entre los kilómetros 23 y 29 en sentido ascendente.También, se ha reabierto en la M-533, excepto desde el punto kilométrico 0, a la altura de Peralejo en sentido ascendente, y la M-855, que está completamente abierta al tráfico.
Por su parte, la M-531, la M-540 y la M-541 no presentan incidencias activas.Mientras tanto, la M-512 permanece cortada entre los kilómetros 0 y 19; la M-537 entre los kilómetros 0 y 0,2; la M-539, entre los kilómetros 0 y 6.
En total, los incendios han afectado a cerca de 180 kilómetros de la red viaria regional, con tramos en 13 carreteras: M-501, M-507, M-510, M-512, M-521, M-531, M-533, M-537, M-539, M-540, M-541, M-855 y M-957.
Quedan 11.000 evacuados en Madrid tras el fin de restricciones a otros 44.000 afectados
Todavía quedan 11.000 personas evacuadas en la Comunidad de Madrid a causa de los incendios después de que a lo largo del día se hayan puesto fin a las restricciones sobre otros 44.000 afectados, según ha anunciado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.
"Trabajaremos para que lo antes posible esas personas puedan también regresar a sus hogares", ha asegurado Martín tras la última reunión del CECOPI. Durante este martes, una jornada que el delegado ha calificado de positiva, 24.000 personas que estaban evacuadas han podido regresar a sus casas y otras 20.000 han salido del confinamiento en la región madrileña.
Sigue adelante la Conferencia Sectorial pese a la petición de aplazamiento del PP por los incendios
El Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia y Universidades mantienen las reuniones previstas para este miércoles de la Conferencia Sectorial de Educación y la Conferencia General de Política Universitaria. Esta decisión se mantiene a pesar de la solicitud formal de aplazamiento presentada por varias comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP) debido a la emergencia provocada por los incendios forestales.
11.000 evacuados en Madrid por los incendios mientras avanzan las labores de estabilización
Cerca de 11.000 personas continúan evacuadas en la Comunidad de Madrid a causa de los incendios forestales, a pesar de que este martes se ha autorizado el regreso a sus hogares o el fin del confinamiento para unos 44.000 afectados. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha señalado tras la reunión del CECOPI que, aunque la jornada ha permitido aliviar la situación de miles de vecinos, la satisfacción es parcial hasta que la totalidad de los evacuados pueda volver de forma segura a sus viviendas.
En cuanto a la evolución del fuego, los servicios de emergencia se encaminan hacia la estabilización del incendio al comprobar que el perímetro no avanza, si bien las autoridades advierten que las próximas horas serán complejas debido al incremento de las temperaturas, la baja humedad y las rachas de viento. Paralelamente, el Gobierno central ya trabaja en la fase de reparación tras la declaración de zona gravemente afectada aprobada por el Consejo de Ministros, un paso clave para activar las primeras ayudas destinadas a la recuperación de las zonas dañadas.
Suspensión de plazos procesales en Madrid y otras zonas afectadas por los incendios forestales
El Consejo de Gobierno y el Consejo de Ministros han aprobado medidas clave tras los incendios forestales, destacando la suspensión de plazos procesales entre el 27 y el 31 de julio en los partidos judiciales afectados —como Navalcarnero y San Lorenzo de El Escorial—, con el fin de garantizar la seguridad jurídica de ciudadanos y profesionales. Esta norma excepcional, impulsada en coordinación con el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, permite a los afectados centrarse en la emergencia sin perjuicio para sus procedimientos legales, contemplando asimismo excepciones en actuaciones urgentes y facilidades extraordinarias en plazos concursales para proteger a empresas y particulares frente a la insolvencia.
Consejo de Gobierno Extraordinario en Madrid por los Incendios de la Sierra Oeste
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presidirá este miércoles una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno para evaluar la situación de los incendios en la Sierra Oeste y aprobar un plan de recuperación para los municipios afectados.
Esta convocatoria urgente del Ejecutivo madrileño se produce en un contexto en el que, a pesar de haberse autorizado el regreso a casa de los vecinos de diez localidades, cerca de 11.000 personas de puntos como Robledo de Chavela, Valdemaqueda y varias urbanizaciones de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias continúan todavía evacuadas.
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