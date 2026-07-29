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Incendios en Madrid, en directo hoy | El incendio de la Sierra Oeste de Madrid enfrenta un "día clave" para evitar reactivaciones y encaminarse a la estabilización

El Ministerio del Interior acuerda el fin de la evacuación de varios pueblos afectados por los incendios, que han comenzado el regreso a las cinco de la tarde

El fuego en el Pantano de San Juan de Madrid

El fuego en el Pantano de San Juan de Madrid

Lucía Feijoo Viera

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Daniel Gómez Alonso

Marina Armas

Andrea San Martín

Miriam Anguita

Madrid

Los incendios forestales que asolan la Península Ibérica se están cebando estos últimos días con la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila. La principal preocupación se concentra ahora en un nuevo foco que rodea Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, mientras las rachas de viento previstas para este lunes amenazan con complicar las labores de extinción y frenar el avance hacia la estabilización.

Hasta ahora, 31.865 personas han sido evacuadas y 20.262 confinadas en 16 municipios madrileños (12 evacuados y 4 confinados), el último Valdemaqueda este lunes, por un fuego que ha afectado más de 77.000 hectáreas en Madrid, Ávila y Toledo. Varios de los vecinos de estos municipios comienzan a regresar a sus casas esta misma tarde tras acordar el Ministerio del Interior el fin de la evacuación.

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