Confirmado por la Comunidad de Madrid: el plan CALORMAD asciende a su Fase de Emergencia por altas temperaturas

A lo largo de la semana, la Comunidad de Madrid se está viendo azotada por la que ya es la cuarta ola de calor del verano. Ante unas preocupantes predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el Ejecutivo regional decidía poner en marcha el Plan de Actuación frente a episodios de Altas Temperaturas CALORMAD, activo desde el pasado lunes.

Este protocolo cuyo objetivo es coordinar los servicios municipales, asistenciales y de emergencia para proteger la salud de los ciudadanos frente al calor extremo se encontraba a inicios de semana en la Situación Operativa 0, correspondiente a la Fase de Alerta y Seguimiento. Sin embargo, el progresivo ascenso de las temperaturas, que han superado los 39º C, ha obligado a la Comunidad de Madrid a elevar el nivel de riesgo hasta alcanzar la Situación Operativa 1, activando así la Fase de Emergencia.

De la vigilancia a la intervención

La Situación Operativa 0 corresponde al escalón inicial del plan de actuación, centrado en la prevención y preparación. En esta fase, la Agencia Española de Meteorología (AEMET) vigila la evolución de las temperaturas, mientras se refuerza la coordinación de los servicios de salud, sociales y de emergencia. También se difunden recomendaciones de autocuidado contra el calor, como pudo verse a comienzos de semana en los canales oficiales del Servicio de Salud Pública de la Comunidad de Madrid y Emergencias Madrid.

Recomendaciones frente al calor emitidas por el Servicio de Salud Pública de la Comunidad de Madrid / @EmergenciasMad

Mientras que esta fase de alerta y seguimiento coincide generalmente con las alertas amarillas por temperatura, la activación de alerta naranja en varias zonas del sur de la Comunidad pudiendo llegar a superar los 39º C han provocado la activación de la Fase de Emergencia en el que se vira de la planificación a la movilización masiva de servicios municipales, asistenciales y de emergencias.

Avisos y alertas de la Aemet para la jornada de hoy / Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)

Esta fase activa las llamadas telefónicas de control y seguimiento a personas vulnerables o personas mayores que viven solas de forma diaria, la intensificación de los recursos a pie de calle y de unidades móviles para proteger a la población sin techo y la ampliación y optimización de la red de espacios climatizados disponibles para los ciudadanos.

Con una situación que se prevé se alargue hasta el próximo 2 de agosto, las autoridades piden extremar las precauciones ante el calor, evitando las actividades al aire libre durante las horas centrales del día, manteniendo una hidratación frecuente y protegiéndose siempre del sol con gorra, gafas de sol y crema solar.