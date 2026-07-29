Madrid denuncia al Rayo por bloquear el acceso al estadio de Vallecas: "Es el modus operandi del club desde siempre"

Estaba previsto que las obras comenzasen "mañana mismo, si nos abre la puerta", afirmó ayer el consejero de Cultura, Deporte y Turismo, Mariano de Paco, durante un encuentro con medios para informar de la decisión de la Comunidad de Madrid de suspender la concesión del estadio al Rayo Vallecano e intervenir de urgencia en las instalaciones; justo antes de deslizar un pesismita "que espero que sí". Desafortunadamente, ha resultado ser que no.

El club presidido por Raúl Martín Presa se ha negado en redondo permitir el acceso al recinto, forzando al Ejecutivo regional a presentar una denuncia ante la Policía Nacional, según han trasladado fuentes de la Consejería. De acuerdo con las mismas, el vicepresidente del club y el jefe de sus Servicios Jurídicos denegaron esta mañan entrada de los técnicos y operarios designados para realizar labores de inspección, comprobación y reparación en las instalaciones.

La intervención estaba prevista después de que la Comunidad acordara la suspensión cautelar de la concesión del estadio a raíz de las deficiencias de seguridad detectadas en una auditoría técnica. Según el Ejecutivo madrileño, esta decisión deja al concesionario sin título jurídico suficiente para continuar desarrollando su actividad en el recinto, que pasa a estar bajo control de la Administración regional.

Técnicos a las puertas desde las nueve de la mañana

El dispositivo se presentó en el estadio a las 9.00 horas de este miércoles con especialistas en jardinería, electricidad, fontanería, climatización y ventilación. Ante la negativa del club a permitirles el paso, parte del personal comenzó a trabajar en el edificio adyacente al campo, cedido a distintas federaciones deportivas. Los operarios de jardinería, sin embargo, permanecieron fuera del recinto a la espera de poder acceder al terreno de juego y hacerse cargo del mantenimiento del césped.

El Gobierno autonómico también acusa al Rayo de recurrir a "una nueva maniobra dilatoria" al presentar un escrito solicitando documentación incluida en el expediente y que, de acuerdo con la Consejería, ya había sido remitida al club por medios electrónicos.

"Es el modus operandi del club desde siempre y es lo que está destruyendo la imagen y el prestigio del Rayo Vallecano y del estadio", ha declarado De Paco Serrano, que ha advertido que, "a partir de ahora, cada día que el equipo no pueda jugar en su estadio será responsabilidad de la directiva del club".

Deficiencias en incendios, electricidad e higiene

La suspensión cautelar forma parte del procedimiento abierto para extinguir la concesión demanial del estadio de Vallecas otorgada al Rayo Vallecano. La Comunidad fundamenta esta actuación en una auditoría que habría revelado deficiencias graves que ponían en riesgo la seguridad de trabajadores, deportistas y espectadores.

Entre las carencias señaladas figuran problemas en los sistemas de protección contra incendios, las instalaciones eléctricas, las condiciones higiénico-sanitarias y el mantenimiento general del recinto. La Comunidad considera que la entidad de los riesgos detectados hacía necesario recuperar el ejercicio efectivo de sus competencias de control, inspección e intervención sobre el estadio, propiedad de la Comunidad de Madrid.

Por el momento, la directiva rayosta, que ayer aseguró a EFE que estaban "muy sorprendidos" por la decisión y trabajando "para solventar esta situación", no ha respondido a las preguntas sobre su postura respecto a este asunto formuladas por este periódico.