Estas son las ayudas que pueden pedir los afectados por los incendios de Madrid: requisitos, plazos y cómo solicitarlas

Miles de vecinos de la Sierra Oeste de Madrid afrontan las consecuencias de un incendio que ha obligado a desalojar viviendas, cerrar carreteras y alterar el funcionamiento de servicios básicos. Con varios municipios todavía pendientes de la evolución de las llamas, una de las prioridades es atender a las familias evacuadas y facilitar su regreso a la normalidad.

Por ello, la Comunidad de Madrid ha activado un paquete extraordinario de medidas para responder a la emergencia, con ayudas destinadas al realojo, la conservación de prestaciones, la atención sanitaria y la suspensión de determinados trámites educativos. El plan también contempla recursos específicos para los menores y las personas alojadas temporalmente en centros de acogida.

La Comunidad de Madrid ha activado un paquete extraordinario de medidas para responder a la emergencia / Archivo

Renovación automática de la demanda de empleo

La Consejería de Empleo renovará de oficio las tarjetas de demanda de empleo de las personas residentes en los municipios afectados. La prórroga estará vigente hasta el 15 de septiembre de 2026, por lo que los beneficiarios podrán mantener sus prestaciones y subsidios sin realizar ninguna gestión presencial o telemática.

Suspensión de las matrículas de FP y Escuelas Oficiales de Idiomas

La Comunidad de Madrid ha interrumpido temporalmente los procesos de inscripción para el segundo ciclo de Formación Profesional de Grado Medio y Superior y para las Escuelas Oficiales de Idiomas. La Consejería de Educación contempla habilitar una convocatoria extraordinaria durante septiembre si la situación impide retomar los procedimientos dentro de los plazos previstos.

La Comunidad de Madrid ha interrumpido temporalmente los procesos de inscripción para el segundo ciclo de Formación Profesional de Grado Medio y Superior y para las Escuelas Oficiales de Idiomas / Comunidad de Madrid

30 millones de euros para realojos y viviendas dañadas

El Ejecutivo autonómico ha reservado 30 millones de euros para el realojo temporal y la recuperación de viviendas. Las ayudas cubrirán el coste íntegro del alquiler de las familias que hayan perdido su residencia habitual. También se habilitarán subvenciones para rehabilitar casas y edificios afectados por el fuego.

Bibliobuses y actividades infantiles para las familias evacuadas

La Comunidad de Madrid también ha puesto en marcha una ruta de bibliobuses para atender a las familias alojadas temporalmente fuera de sus hogares. El servicio visitará Sevilla la Nueva, Villamanta, Villamantilla y Villanueva de Perales con actividades de lectura, talleres educativos y proyecciones de cine infantil.

La iniciativa está dirigida especialmente a los menores afectados por los desalojos y busca ofrecer espacios de ocio y acompañamiento durante el periodo de realojo.

La Comunidad de Madrid también ha puesto en marcha una ruta de bibliobuses para atender a las familias alojadas temporalmente fuera de sus hogares / REDES

Cómo solicitar las ayudas por los incendios de la Sierra Oeste

La tramitación de las ayudas se realizará a través de los ayuntamientos de los municipios afectados. Los procedimientos comenzarán una vez que los equipos técnicos hayan evaluado los daños provocados por el incendio en viviendas, edificios e infraestructuras.

Noticias relacionadas

La Administración regional recomienda conservar documentos, fotografías, facturas y cualquier otra prueba que permita acreditar los desperfectos sufridos.