Antonio Rodríguez (FCC Medio Ambiente): "La innovación es una herramienta imprescindible para acelerar la transición ecológica"

La transición hacia una economía circular exige nuevas soluciones capaces de aprovechar mejor los recursos contenidos en los residuos y devolverlos al ciclo productivo. La innovación necesaria para generar estas soluciones está en el ADN de FCC Medio Ambiente desde 1911, y está formalizada en un sistema certificado de Gestión de la Innovación en la Empresa según la norma ISO 56001 desde hace más de 10 años. En este tiempo la empresa ha registrado en el sistema cerca de 50 proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) y sólo en los últimos tres años ha realizado una inversión superior a los 12 millones de euros en estos proyectos.

Antonio Rodríguez, director de la Delegación Comunidad de Madrid de FCC Medio Ambiente, explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA cómo la innovación se ha convertido en una herramienta clave para recuperar materias primas secundarias, generar energía renovable y desarrollar nuevas soluciones que contribuyen a acelerar la transición ecológica y el avance hacia una economía cada vez más circular.

P: ¿Qué papel desempeña la innovación en el avance hacia una economía circular?

R: La innovación es una herramienta imprescindible para acelerar la transición ecológica. Durante años, el principal objetivo de la gestión de residuos fue garantizar su correcta recogida y tratamiento. Hoy el reto es aprovechar al máximo los recursos que contienen para reincorporarlos a la economía como nuevas materias primas, nuevos productos o nuevas fuentes de energía.

En FCC Medio Ambiente entendemos la innovación como un proceso estructurado y alineado con la estrategia empresarial. No se trata únicamente de desarrollar proyectos de investigación, sino de generar soluciones capaces de resolver retos reales y aportar valor ambiental, económico y social. Por eso contamos con un sistema de gestión de la innovación en la empresa certificado según la norma ISO 56001, que nos permite impulsar, evaluar y transferir los resultados de la I+D+i a nuestras operaciones de forma integral. Actualmente este sistema gestiona más de 40 proyectos y constituye una gran herramienta para seguir avanzando en economía circular.

P: ¿Cómo contribuye la innovación de FCC Medio Ambiente a aprovechar mejor los recursos contenidos en los residuos?

R: Todos nuestros proyectos comparten el objetivo de desarrollar tecnologías capaces de recuperar materiales, energía y nuevos productos a partir de los residuos.

Una de las líneas más importantes es la recuperación de materias primas secundarias y materiales estratégicos. En este ámbito desarrollamos proyectos como MINETHIC, centrado en la recuperación de fósforo, níquel y cobalto; PV4INKS, orientado a la recuperación de plata de paneles fotovoltaicos; RECOBATs, destinado a la segunda vida y reciclado de baterías de vehículo eléctrico; COMPLAST y EcoCARbón, enfocados en la valorización de fibras de vidrio y carbono procedentes de residuos complejos; o PROSPER, que trabaja para mejorar la separación y reciclaje de bioplásticos. Todos ellos buscan reducir la dependencia de materias primas vírgenes y favorecer una industria más circular.

Planta piloto de separación de NTCP - Proyecto PROSPER / Cedida

Otra línea estratégica está relacionada con la recuperación de energía y el aprovechamiento energético de los residuos. Aquí destacan proyectos como BIOMET, que investiga nuevas tecnologías para optimizar la producción de biometano; ECLOSION, que ha demostrado la producción de hidrógeno renovable y biometano a partir de residuos; UNITED CIRCLES, que impulsa nuevos procesos para generar biometano, bio-crudo y fertilizantes recuperados; y LIFE ZERO LANDFILLING, que busca transformar residuos no reciclables en nuevos recursos mediante tecnologías avanzadas de valorización.

Por último, desarrollamos proyectos vinculados a la bioeconomía circular y las biorrefinerías, como LUCRA, que transforma residuos urbanos y residuos de madera en productos químicos de origen biológico; BIOPROLIGNO, que valoriza restos de poda para producir biochar, vinagre de madera y biobetunes; o LIFE ABATE, que contribuye a mejorar la sostenibilidad de las instalaciones mediante tecnologías capaces de reducir emisiones, olores y consumo energético.

Podría estar muchas horas hablando de nuestros proyectos de innovación, pero creo que se sale del ámbito de esta conversación y recomiendo encarecidamente a los lectores que visiten nuestra web www.fccma.com para conocer más.

P: La economía circular es un concepto muy amplio. ¿Qué ejemplos muestran mejor esta transformación de los residuos en recursos?

R: Probablemente los proyectos relacionados con energía renovable y recuperación de materiales son los que mejor ilustran esta transición.

Por ejemplo, proyectos como BIOMET, ECLOSION o UNITED CIRCLES demuestran que determinados residuos pueden convertirse en biometano, hidrógeno renovable o fertilizantes recuperados. Iniciativas como MINETHIC, PV4INKS o RECOBATs muestran que materiales considerados residuos pueden convertirse de nuevo en recursos estratégicos para la industria.

A ello se suma el creciente desarrollo de las biorrefinerías. Proyectos como LUCRA o BIOPROLIGNO permiten obtener compuestos químicos, bioproductos y materiales con aplicaciones industriales a partir de corrientes residuales que tradicionalmente no se aprovechaban. La economía circular consiste precisamente en eso, en mantener los recursos en uso durante el mayor tiempo posible y extraer de ellos el máximo valor.

P: Además de los proyectos actualmente en marcha, FCC Medio Ambiente acumula una importante trayectoria en este ámbito. ¿Qué papel desempeñan los proyectos desarrollados en los últimos años?

R: La innovación es un proceso acumulativo. Muchos de los proyectos actuales son posibles gracias al conocimiento generado en iniciativas anteriores.

En los últimos años hemos desarrollado proyectos como B-FERST, LIFE INFUSION, LIFE LANDFILL BIOFUEL, LIFE PLASMIX, LIFE4FILM, DEEP PURPLE, SCALIBUR, VALOMASK, INSECTUM, REMIBA , entre otros. Cada uno de ellos ha permitido avanzar en ámbitos tan diversos como la valorización energética, el reciclaje de materiales complejos, la recuperación de recursos o la generación de nuevos productos a partir de residuos. Ese conocimiento forma hoy parte de la base sobre la que seguimos construyendo nuevas soluciones de economía circular.

Asimismo, iniciativas actualmente activas como RSU4HOM o ECO2D4.0 continúan ampliando las capacidades de innovación de la compañía en ámbitos relacionados con la eficiencia de recursos y la transformación de residuos en nuevos productos y servicios.

P: ¿Qué importancia tiene poder desarrollar estos proyectos en instalaciones reales?

R: Es fundamental. La innovación adquiere su verdadero valor cuando puede validarse en condiciones reales y demostrar que es capaz de generar resultados tangibles.

Instalación del rotoconcentrador y biofiltro percolador - Proyecto LIFE ABATE / Cedida

FCC Medio Ambiente cuenta con instalaciones que permiten desarrollar y probar tecnologías en entornos operativos. Plantas como Las Dehesas y Los Cantiles, en el Parque Tecnológico de Valdemingómez de Madrid; el Centro de Tratamiento de Residuos de Valladolid; el Hub de Circularidad de Salamanca o el complejo medioambiental de Loeches constituyen espacios donde la investigación y la operación trabajan conjuntamente para acelerar el desarrollo de nuevas soluciones.

Gracias a ello podemos evaluar la viabilidad técnica y económica de los proyectos, optimizar los procesos y facilitar su futura implantación a escala industrial, acercando la innovación al día a día de la compañía.

P: ¿Qué papel quiere desempeñar FCC Medio Ambiente en los próximos años?

R: Queremos seguir siendo un actor activo en la transición ecológica. Los residuos contienen materiales, energía y recursos con un enorme potencial y la innovación seguirá siendo la herramienta que permita aprovecharlos de forma cada vez más eficiente.

Reciclaje de paneles fotovoltaicos - Proyecto PV4INK / Cedida

Nuestro objetivo es continuar desarrollando soluciones que impulsen la recuperación de materias primas secundarias, la producción de energía renovable y la creación de nuevas cadenas de valor basadas en los recursos contenidos en los residuos. Para ello seguiremos reforzando nuestro modelo de innovación, desarrollando nuevos proyectos de I+D+i y colaborando con universidades, centros tecnológicos y empresas.

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La innovación forma parte de nuestra identidad y de nuestra manera de entender el futuro. Porque avanzar hacia una economía circular no consiste únicamente en gestionar residuos, sino en desarrollar las tecnologías que permitan convertirlos en recursos para la sociedad.