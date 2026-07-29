INCENDIOS MADRID
La AEMET lanza un aviso ante la llegada de la ola de calor a Madrid: "Hoy el peligro de incendios será muy alto o extremo"
El calor intenso, la baja humedad y el aumento del viento forman una combinación especialmente peligrosa para la propagación del fuego
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España afronta unos días decisivos en plena lucha contra los incendios forestales que mantienen en alerta a varias provincias del centro peninsular. Cuando los equipos de emergencia todavía trabajan para contener las llamas, un nuevo episodio de temperaturas extremas amenaza con complicar aún más una situación ya de por sí crítica.
El calor intenso, la baja humedad y el aumento del viento forman una combinación especialmente peligrosa para la propagación del fuego. Las próximas jornadas serán determinantes tanto para los efectivos desplegados como para las miles de personas que han sido evacuadas o confinadas en la Comunidad de Madrid, Ávila y Toledo.
Aviso especial de la AEMET en plena ola de incendios
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso especial ante la llegada de la cuarta ola de calor del año, un episodio que comenzará este miércoles 29 de julio y se prolongará, al menos, hasta el domingo 2 de agosto.
El organismo advierte de que las temperaturas extremas elevarán el riesgo de incendios forestales hasta niveles muy altos o extremos. Sin duda, una situación que podría complicar las labores de extinción de los fuegos que permanecen activos en la Comunidad de Madrid y en las provincias de Ávila y Toledo.
La ola de calor podría prolongarse hasta la próxima semana
La AEMET no descarta que el episodio continúe durante los primeros días de la próxima semana. Las altas temperaturas afectarán a amplias zonas de la Península y también a las Islas Canarias.
Durante la jornada del miércoles 29 de julio se esperan máximas de entre 39 y 41 grados en los principales valles fluviales del cuadrante suroeste. En la meseta norte y La Mancha, los termómetros podrán situarse entre los 37 y los 39 grados, mientras que en el valle del Ebro y las depresiones del noreste se alcanzarán valores de entre 40 y 42 grados.
En la Comunidad de Madrid, las previsiones apuntan a máximas de 38 grados durante el miércoles y el jueves. Entre el viernes y el domingo, las temperaturas podrían mantenerse alrededor de los 37 grados.
El peor día será este miércoles
La situación más adversa se producirá durante la tarde del miércoles, cuando varias zonas estarán expuestas a un nivel de peligro importante por temperaturas elevadas. El calor supondrá un riesgo especial para las personas mayores, los pacientes con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y quienes realicen trabajos o actividades físicas al aire libre.
Aunque durante el fin de semana podrían producirse ligeras variaciones en las temperaturas, la AEMET señala que el nivel de aviso no disminuirá de forma significativa.
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