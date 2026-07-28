Simulan el avance del fuego y analizan imágenes de drones y satélites: así ayudan los científicos del CSIC a los bomberos que luchan contra los incendios

Aunque cuando imaginamos las actuaciones contra un incendio solemos pensar en bomberos, brigadas forestales o incluso en los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), la gravedad de los incendios vividos en España en las últimas semanas ha obligado a movilizar a un grupo multidisciplinar de especialistas, que aún hoy es desconocido por muchos.

Hablamos del Grupo de Asesoramiento en Desastres y Emergencias (GADE), un grupo de científicos formados en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y que actualmente asesoran en el ámbito científico-técnico a los bomberos que luchan contra los incendios de la Sierra de Espadán en Castellón, así como a los que contienen el fuego en Madrid, Toledo y Ávila.

¿Quiénes conforman este grupo de científicos?

Según ha podido conocer 'El Periódico', una de las principales fortalezas del GADE es precisamente su carácter multidisciplinar. Formado por un total de 25 científicos, este grupo reúne a perfiles muy diversos: ingenieros de montes especializados en el comportamiento del fuego, biólogos, expertos ambientales, geógrafos, especialistas en sistemas de información geográfica e incluso pilotos de drones. Al frente de la coordinación se encuentra Javier Madrigal, ingeniero de Montes e investigador del ICIFOR, que trabaja con el respaldo de la responsable de emergencias del CSIC, Inés Galindo.

El equipo multidisciplinar compuesto por 25 científicos está coordinado por el ingeniero de montes Javier Madrigal / CSIC

Esta diversidad también se refleja en los diferentes centros que participan en el dispositivo. Como el propio Javier explicaba recientemente a la periodista Valentina Raffio, el GADE incorpora, entre otros perfiles, a "un grupo de científicos marinos expertos en el manejo de drones para multiemergencias, profesionales con una enorme experiencia en el manejo de sensores y datos geográficos para todo tipo de situaciones de crisis".

La respuesta del CSIC ante los incendios forestales implica a varios de sus institutos y grupos de investigación / CSIC

Y es que la respuesta del CSIC ante los incendios forestales implica a varios de sus institutos y grupos de investigación. Entre ellos figura el grupo de drones del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC) y el Instituto de Ciencias Forestales del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (ICIFOR-INIA-CSIC). También participa el Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE-UV-GV), un instituto mixto del que forman parte el CSIC, la Universitat de València y la Generalitat Valenciana. A ellos se suman, en tareas de coordinación, el Centro de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM-CSIC) y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME).

¿En qué consiste exactamente su labor?

La labor del GADE es principalmente de guía y seguimiento como parte del Protocolo de Asesoramiento en Desastres y Emergencias (PADE). Entre las diferentes tareas de este equipo de científicos destaca su capacidad para simular la evolución de los fuegos a través de diferentes modelos predictivos que permiten guiar las decisiones de los equipos de emergencia para planificar las operaciones de extinción de la manera más eficiente posible.

El GADE es capaz de simular la evolución de los fuegos a través de diferentes modelos predictivos / CSIC

Factores como el análisis de la combustión de las copas de los árboles permiten a Javier y su equipo conocer con que intensidad y velocidad podrían propagarse los incendios. Unos fuegos que además siguen de cerca gracias a la actualización constante de las imágenes satelitales.

"Si detectamos algo que los equipos de extinción no están viendo, advertimos a los bomberos para que presten atención y eviten exponerse a situaciones de riesgo extremo", afirmaba Madrigal para 'El Periódico', argumentnado como esta colaboración puede ser vital ante los que ya se consideran incendios de gran complejidad y que, a causa de las altas temperaturas y las variaciones de viento, evolucionan de forma constante.