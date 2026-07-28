Los incendios en Madrid ponen en alerta los refugios de los famosos: Zidane, Broncano, Tamara Falcó, Carlos Sainz y Najwa Nimri entre los afectados

Los incendios que han arrasado amplias zonas de la Sierra Oeste de Madrid y el sur de Ávila han alcanzado algunos de los refugios más exclusivos elegidos por deportistas, presentadores y personalidades de la televisión.

Durante años, el valle del Alberche, Cebreros y el entorno del Pantano de San Juan han atraído a numerosos rostros conocidos por su cercanía a la capital y su riqueza natural. Carlos Sainz, Tamara Falcó, David Broncano, Zinedine Zidane o Paz Padilla figuran entre las personalidades con propiedades o fuertes vínculos familiares en las localidades afectadas.

El incendio alcanza el entorno del Pantano de San Juan

El fuego ha alterado por completo la tranquilidad de uno de los enclaves naturales y residenciales más exclusivos de la Comunidad de Madrid. El Pantano de San Juan, popularmente conocido como la playa de Madrid, se ha visto cubierto por el humo mientras los servicios de emergencia trabajan para contener los focos activos.

La cercanía con la capital, la privacidad de sus urbanizaciones y la posibilidad de practicar deportes acuáticos han convertido a este entorno en un destino habitual para empresarios, deportistas, artistas y presentadores.

Las propiedades de esta zona se vinculan con nombres como Zinedine Zidane, David Broncano, Carlos Sainz o María Pombo. También se ha señalado que algunas de las mejores viviendas cuentan con acceso directo al agua, embarcaderos privados y amplias parcelas alejadas de las miradas.

Hasta el momento, no existe confirmación de que las llamas hayan causado daños en las viviendas vinculadas a las celebrities, pero la proximidad de los frentes, el humo y las restricciones de acceso mantienen en alerta a propietarios y residentes.

Hasta el momento, no existe confirmación pública de que las llamas hayan causado daños en las viviendas vinculadas a las 'celebrities' / ARCHIVO

Carlos Sainz y Tamara Falcó muestran su preocupación por Cebreros y Aldea del Fresno

Pero no todo se queda en el Pantano de San Juan. La familia de Carlos Sainz posee La Piñonera, una finca situada en Cebreros, en la provincia de Ávila. El incendio habría arrasado buena parte de sus terrenos, aunque la residencia principal no habría sido alcanzada por las llamas.

La propiedad de Tamara Falcó, por su parte, tampoco se encuentra en el Pantano de San Juan. El palacio de El Rincón está situado en Aldea del Fresno, otro de los municipios del oeste de Madrid amenazados por la evolución de las llamas.

El palacio de El Rincón, propiedad de Tamara Falcó, está situado en Aldea del Fresno / EPE

Najwa Nimri confirma daños en su casa de Ávila

Sin duda, una de las figuras públicas más afectadas ha sido Najwa Nimri. La actriz posee un singular refugio en el Valle del Tiétar, construido a partir de un antiguo vagón de tren. Nimri ha utilizado, además, sus redes sociales para denunciar la situación vivida en municipios como Casavieja, Piedralaves y Sotillo de la Adrada. La intérprete confirmó que una parte de su propiedad había sido alcanzada por las llamas.

Vecinos pendientes del humo y de las restricciones

Más allá de las propiedades de personajes conocidos, el impacto más grave recae sobre los habitantes de los municipios afectados. Familias enteras han tenido que abandonar sus casas o permanecer confinadas debido al humo, la ceniza y el peligro asociado a los cambios de dirección del viento.

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Los controles de carretera y las restricciones de acceso continúan en varias áreas para evitar que los residentes regresen antes de que las condiciones sean seguras. Cruz Roja, Guardia Civil, bomberos, agentes forestales, Protección Civil y efectivos de la UME mantienen desplegados recursos de evacuación, alojamiento y extinción.