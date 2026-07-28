El refugio de Ayuso que se ha quemado por los incendios: encanto natural calcinado a menos de una hora de Madrid

Desde el pasado fin de semana, junto a Madrid es obligatorio mencionar siempre a Ávila y a Toledo o, por lo menos, las llamas que han hecho que 31.865 personas evacúen sus hogares y han calcinado 77.000 hectáreas. Entre ellas, se encuentra el pueblo medieval que vio crecer a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Aunque en los últimos años su trabajo la ha mantenido en zonas más metropolitanas, creció acostumbrada a la tranquilidad de este municipio a menos de una hora de Madrid y de poco más de 5.000 habitantes al sur de la provincia de Ávila ubicado en pleno nacimiento del río Tétar.

Entorno natural para escaparse en el verano

Entre pinos, cigüeñas, y flores de jara, el clima suave e ideal para la agricultura de Sotillo de la Adrada cobijaron los veranos de Ayuso, aunque nació (en 1978) y creció en Chamberí. Sus padres tenían negocios en esta localidad (como 'El Leonardo') y, de hecho, su padre y su abuelo (paterno) habían nacido allí.

Ayuso eligió este pequeño municipio para iniciar su carrera en el periodismo. Fue en la emisora local del Valle del Tiétar, Onda Tiétar, donde comenzó, lugar que está muy ligado a sus raíces. Todo esto ha hecho que Isabel se sienta mitad madrileña y mitad abulense, muestra del cariño y aprecio que tiene por Sotillo de Adrada.

Estas son las bonitas vistas del final de la ruta. / Viajar descubriendo

Su ubicación en la Sierra de Gredos es la responsable de su clima refrescante durante el verano. La Iglesia de la Santísima Trinidad, construida en el siglo XV evidencia su pasado medieval, aunque a día de hoy solo haya sobrevivido la torre y la capilla mayor, junto a su artesano mudéjar de 1700.

Otra construcción icónica es su Ermita de Nuestra Señora de los Remedios, de compostura sobria y formas simétricas, su interior es sencillo fiel a la tradición, pero solo se puede visitar durante las festividades locales. Asimismo, el pueblo cuenta con un castillo, el de La Adrada, protagonista de varias rutas de senderismo que también recorren los bosques y gargantas de Sotillo de la Adrada ahora cicatrizadas por el fuego.

Panorámica Castillo La Adrada / Portal de Turismo de Castilla y León

Refugio evacuado

Ayuso todavía pasaba allí sus periodos vacacionales, hasta que un incendio que comenzó en Burgohondo el pasado 22 de julio, se extendió hasta el pueblo fundado en la Edad Media. Las llamas obligaron a desalojar también a los municipios vecinos, como Casillas, Piedralaves, Casavieja o Mijares, entre tantos otros.

Tras este aviso, la presidenta pudo pasar por su vivienda allí para recoger algunos enseres personales, pero el fuego se abrió paso y ha arrasado prácticamente por completo la Reserva Natural del Valle de Iruelas en la Sierra de Gredos. En este sentido, Ayuso ha declarado que "cuando se quema tu pueblo o su monte, tu casa, tus animales... En horas se pierde todo lo que quieres y por lo que has luchado toda la vida".

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Debido a sus constantes visitas, ha puesto en manifiesto su cariño por Sotillo de la Adrada y, recientemente, se ha lamentado por "todos los que desde este maravilloso valle hasta bien entrada la Comunidad de Madrid, todo el oeste, camino de Robledo de Chavela están viviendo este infierno".