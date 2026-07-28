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INCENDIOS MADRID

La lista de municipios donde se levanta la evacuación por los incendios: ocho de Madrid y cinco de Ávila

El Ministerio del Interior ha acordado poner fin, a partir de las 17.00 horas de este martes, a la evacuación de trece municipios: ocho de la Comunidad de Madrid y cinco de la provincia de Ávila

Incendios en Madrid, en directo hoy | Los vecinos de ocho municipios de Madrid y cinco de Ávila podrán volver a sus casas esta tarde

El levantamiento de la evacuación no implica necesariamente el fin de la emergencia, por lo que se pide mantener la precaución ante posibles cambios en la dirección del viento o en la evolución de los frentes

El levantamiento de la evacuación no implica necesariamente el fin de la emergencia, por lo que se pide mantener la precaución ante posibles cambios en la dirección del viento o en la evolución de los frentes / Carlos Luján - Europa Press

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Victoria Saulyak

Victoria Saulyak

Madrid

Los incendios forestales continúan condicionando la vida de miles de vecinos en la Comunidad de Madrid y en las provincias de Ávila y Toledo. El avance de las llamas y la presencia de humo han obligado durante las últimas horas a ampliar las evacuaciones preventivas, mantener confinamientos y restringir la movilidad en distintos puntos próximos a los frentes.

No obstante, la evolución de la emergencia ha permitido aliviar algunas de estas medidas. El Ministerio del Interior ha acordado poner fin, a partir de las 17.00 horas de este martes, a la evacuación de trece municipios: ocho de la Comunidad de Madrid y cinco de la provincia de Ávila.

Interior levanta la evacuación en ocho municipios de Madrid y cinco de Ávila

La medida afecta a las siguientes localidades madrileñas: Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Navalagamella, Navas del Rey, Rozas de Puerto Real, Aldea del Fresno, Chapinería y Colmenar del Arroyo.

En la provincia de Ávila, Interior ha autorizado el regreso a: Fresnedilla, Burgohondo, Higuera de las Dueñas, Pedro Bernardo y la zona sur de Navaluenga.

Importante: el levantamiento de la evacuación no implica el fin de la emergencia

Las autoridades recomiendan a los vecinos seguir las indicaciones de los servicios de emergencia, evitar desplazamientos innecesarios por las zonas afectadas y no acceder a caminos forestales o carreteras que continúen restringidas. El levantamiento de la evacuación no implica necesariamente el fin de la emergencia, por lo que se pide mantener la precaución ante posibles cambios en la dirección del viento o en la evolución de los frentes.

¿Qué pena tiene provocar un incendio en España?

El Código Penal establece penas especialmente duras cuando un incendio pone en peligro la vida o la integridad física de otras personas. En estos supuestos, la condena puede oscilar entre 10 y 20 años de prisión, aunque los tribunales pueden rebajarla atendiendo a la entidad del peligro y a las circunstancias del caso.

En el caso concreto de los incendios forestales, las penas dependen de la gravedad:

  • Incendiar un monte o una masa forestal: entre uno y cinco años de prisión y multa de 12 a 18 meses.
  • Poner en peligro vidas humanas: entre 10 y 20 años de prisión, además de una multa de 12 a 24 meses.
  • Incendio forestal de especial gravedad: entre tres y seis años de prisión y multa de 18 a 24 meses.

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La especial gravedad puede apreciarse cuando el fuego afecta a una superficie de considerable importancia, provoca graves efectos erosivos, altera significativamente las condiciones de vida animal o vegetal o afecta a espacios naturales protegidos.

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