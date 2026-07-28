ECLIPSE DEL 12 DE AGOSTO
Madrid se prepara para el eclipse con más de 50.000 gafas gratuitas y una programación especial en el Planetario
El Ayuntamiento reforzará la divulgación y la observación segura del fenómeno del 12 de agosto, el primero de una excepcional serie de tres eclipses solares visible desde España entre 2026 y 2028
Pese a que no será uno de los puntos donde mejor se verá, la capital ultima los preparativos para vivir el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto. El Ayuntamiento distribuirá más de 50.000 gafas homologadas y desplegará una programación especial en el Planetario de Madrid, con proyecciones inmersivas, talleres infantiles, encuentros con especialistas y actividades destinadas a explicar el fenómeno y enseñar a contemplarlo sin riesgos.
El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha visitado este martes el Planetario acompañado por la vicealcaldesa, Inma Sanz, y la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, para conocer las iniciativas organizadas con motivo del "trío de eclipses". España será uno de los escenarios privilegiados de esta sucesión excepcional, que comenzará el 12 de agosto de 2026, continuará en agosto de 2027 y concluirá con un eclipse anular en enero de 2028.
Por ello, el Consistorio pretende aprovechar la cita no solo como un acontecimiento astronómico, sino también como una oportunidad para impulsar la cultura científica y preparar a la población ante los siguientes episodios. Se trata de "una oportunidad única para disfrutar durante tres años consecutivos de un fenómeno tan extraordinario como los eclipses solares", ha destacado Almeida desde el espacio, al que se ha referido como "uno de los corazones de la ciencia" de la capital.
Más de 50.000 gafas para proteger la vista
La principal medida municipal será el reparto gratuito de más de 50.000 gafas específicamente diseñadas para observar el Sol. El regidor madrileño ha insistido en que no debe mirarse directamente el eclipse y en que la protección adecuada será imprescindible para seguirlo con seguridad.
La campaña de distribución comenzó el 17 de julio y continuará hasta el mismo 12 de agosto, siempre hasta agotar existencias. Se han habilitado puntos de recogida el Planetario, el Museo de Historia de Madrid, el Museo de San Isidro, la Imprenta Municipal-Artes del Libro, Conde Duque y la red de bibliotecas municipales; además de otros equipamientos municipales, entre ellos Matadero Madrid y distintos centros culturales.
El objetivo, según el Ayuntamiento, es facilitar que el mayor número posible de personas pueda participar en el acontecimiento sin poner en riesgo su visión. El Consistorio recuerda que solo deben utilizarse dispositivos homologados y específicamente fabricados para la observación solar.
Proyección inmersiva y un punto permanente de información
El Planetario mantendrá hasta el día del eclipse la proyección Trío de eclipses, una producción en formato fulldome que explica cómo se producen estos fenómenos, por qué únicamente pueden contemplarse desde determinadas franjas de la superficie terrestre y cuál será el recorrido de los tres eclipses previstos entre 2026 y 2028.
Las instalaciones cuentan además con un punto informativo permanente dedicado a resolver dudas sobre los eclipses solares y a ofrecer recomendaciones prácticas para observarlos correctamente. La programación se completa con actividades divulgativas y encuentros con especialistas.
El Planetario ha organizado igualmente talleres de verano para niños nacidos entre 2014 y 2018. Las sesiones se desarrollan hasta el 7 de agosto, de 9:00 a 12:45 horas, e incluyen observaciones del Sol con telescopio (si las condiciones meteorológicas lo permiten), actividades sobre la Luna y una proyección guiada en la cúpula. Las plazas deben reservarse a través de la web del centro.
- Diana Krall cancela su concierto en Noches del Botánico horas antes de celebrarse: 'Es una decisión adoptada por la artista
- Confirmado por la Comunidad de Madrid: ya están abiertas las solicitudes de las ayudas para adquirir drones
- Las llamas se ceban con la provincia de Toledo: nuevo incendio forestal en Navalcán, donde ya trabajan efectivos
- Última hora de los incendios en la Comunidad de Madrid, en directo | Los tres fuegos que afectan a Madrid siguen sin control y el Gobierno pide ayuda a la UE
- La lista de municipios confinados y evacuados en Madrid por los incendios: consulta aquí todas las zonas afectadas
- La angustia de una familia evacuada del camping Fuente Helecha por el incendio de Ávila que lo ha perdido todo: 'La casa estaba recién estrenada
- La familia de Pelayos de la Presa que ha perdido sus dos chiringuitos en el Pantano de San Juan por los incendios: 'Se quemó todo en cinco minutos
- Así puede ayudar a los damnificados por los incendios en Madrid: puntos de recogida para donativos