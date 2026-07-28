Los incendios obligan a suspender la matriculación en la Formación Profesional y Escuelas de Idiomas: estas son las nuevas fechas para los alumnos

Los incendios que afectan a distintos municipios de la Comunidad de Madrid ya están teniendo consecuencias directas en la actividad educativa y en miles de familias. El cierre de centros, las evacuaciones preventivas y las dificultades de movilidad han obligado al Gobierno regional a modificar algunos de los procedimientos previstos para estos días.

La situación preocupa especialmente a los estudiantes que se encuentran en pleno proceso de admisión para el próximo curso. Para evitar que las circunstancias excepcionales condicionen el acceso a una plaza, la Consejería de Educación ha decidido alterar temporalmente el calendario de matriculación.

Y es que la Comunidad de Madrid ha suspendido temporalmente la segunda fase de matriculación de Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior, así como la correspondiente a las Escuelas Oficiales de Idiomas, mientras permanezca activa la situación de emergencia provocada por los incendios.

La Consejería de Educación ha decidido alterar temporalmente el calendario de matriculación / Comunidad de Madrid

Madrid aplazará los plazos de matrícula de FP

La Comunidad de Madrid quiere evitar que los confinamientos, las evacuaciones, el cierre de centros educativos o los problemas en las comunicaciones impidan a los estudiantes completar los trámites dentro del plazo establecido. Por tanto, la paralización de la matriculación se mantendrá mientras continúe activo el dispositivo de emergencia.

En caso de que la emergencia se prolongue, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades habilitará un nuevo periodo de matriculación en septiembre. También podrá modificar el calendario de la tercera fase de admisión para asegurar que todos los alumnos puedan participar en igualdad de condiciones.

La paralización de la matriculación se mantendrá mientras continúe activo el dispositivo de emergencia / Archivo

Estas eran las fechas previstas para matricularse

Los plazos inicialmente establecidos para formalizar la matrícula de Formación Profesional eran los siguientes:

Grado Medio: 24 y 27 de julio.

Grado Superior: 29 y 30 de julio.

Escuelas Oficiales de Idiomas: hasta el 29 de julio para los admitidos en la segunda adjudicación.

La Comunidad de Madrid comunicará las nuevas fechas cuando la evolución de los incendios permita retomar el procedimiento con normalidad.

Dos institutos de Formación Profesional permanecen cerrados

La situación provocada por los incendios también ha obligado a cerrar este lunes dos institutos públicos que imparten enseñanzas de Formación Profesional. Los centros afectados son el Instituto Público Pedro de Tolosa, situado en San Martín de Valdeiglesias, y el IES Maestro Juan María Leonet, en Villa del Prado.

Las autoridades educativas mantienen el seguimiento de la emergencia para determinar cuándo podrán reabrir sus instalaciones y recuperar la actividad habitual.

Los incendios afectan a 17 escuelas infantiles

La emergencia también está teniendo consecuencias en la red pública de Escuelas Infantiles y Casas de Niños de la Comunidad de Madrid. El pasado viernes se suspendió la actividad educativa en nueve escuelas infantiles de ocho municipios, una medida que afectó a 205 menores. Este lunes se han sumado otros ocho centros.

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El balance provisional asciende así a 17 centros públicos cerrados en 16 localidades y más de 300 niños que no pueden acudir a las aulas como consecuencia de los incendios.