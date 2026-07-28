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INCENDIOS

Así funcionan los hidroaviones Canadair utilizados en los incendios de Madrid: cuatro de ellos están luchando contra las llamas en la sierra oeste

El 42 grupo del Ejército del Aire, junto al cuerpo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Guardia Civil y Protección Civil, es otro de los cuerpos que están ayudando frente a los incendios en el país sobrevolando desde sus hidroaviones

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Un hidroavión colabora en las labores de extinción del incendio declarado emergencia nacional

Un hidroavión colabora en las labores de extinción del incendio declarado emergencia nacional / JESUS MONROY / EFE

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Valeria López Peña

Valeria López Peña

Madrid

Ante un incendio, lo primero que todos piensan es agua, pero no siempre está cerca ni en las cantidades necesarias. Ante ello, hace falta hidroaviones, capaces de regarla y los de España son capaces de hacerlo en una distancia equivalente a cuatro campos de fútbol.

Así son los hidroaviones que usa España para combatir incendios

Se les llama aviones anfibios, en un limbo entre el aire y una cercanía al agua para recargar en ríos, embalses o en el mar, obviamente, sin llegar a sumergirse por completo. Diseñados para incendios forestales como los que ahora están afectando a, principalmente, Toledo, Ávila, Madrid y Castellón, cuatro de ellos están luchando contra las llamas en la sierra oeste de Madrid.

Avión anfibio de gran capacidad

Canadair, el avión anfibio de gran capacidad que está ayudando frente a los incendios / Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

En España se usan Canadair CL-215T y Canadair CL-415, cuyo exterior comparte los llamativos rojo y amarillo, pero más allá de las apariencias, su interior revela sus diferencias. El segundo tiene una cabina mayormente digital, mientras que el primero mantiene una configuración más analógica.

Asimismo, el Canadair CL-415, un modelo más moderno de apagafuegos, tiene un sistema de descarga de agua de cuatro compuertas, mientras que el CL-215T tiene dos. En este sentido, uno destaca por su rapidez y flexibilidad, pero el otro optimiza la capacidad de carga hasta los 6,137 litros.

El Canadair CL-415 tiene velocidad crucero alrededor de los 300 km/h, pero puede alcanzar los 359 km/h. Además, es capaz de permanecer en el aire de forma continua, lo que se denomina autonomía de vuelo, hasta cuatro horas. Durante este vuelo, hace descargas, ya sean únicas o parciales, de agua o de espumógeno, un líquido concentrado que mezcla agua y aire para producir espuma contra incendios.

Un hidroavión lanza agua sobre el incendio forestal en las inmediaciones del municipio de El Rosario, a 17 de agosto de 2023, en Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, Canarias (España). El incendio forestal declarado en la zona de monte en Arafo se encuentra &quot;fuera de control&quot; cuando lleva casi dos días activo, tiempo en el que ha quemado más de 2.600 hectáreas en un perímetro que alcanza los 31 kilómetros y que ha provocado la evacuación y el confinamiento de más de 7.600 personas en las últimas 34 horas. El fuego afecta principalmente a los municipios de Arafo, Candelaria, Santa Úrsula, La Matanza, El Rosario y La Orotava. Para intentar atajar el fuego trabajan más de 258 efectivos de Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias y la UME. 17 AGOSTO 2023;INCENDIO;INCENDIO FORESTAL;LABORES DE EXTINCIÓN;FUEGO;CALOR;BOMBEROS;HUMO;AGUA;LLAMAS; Europa Press 17/08/2023. Europa Press

Un hidroavión lanza agua sobre el incendio forestal / Europa Press / Europa Press

¿Cómo apagan las llamas?

Desde un hueco en la parte baja del avión, el grupo 43 del Ejército del Aire, encargados de la operación y mantenimiento de los hidroaviones, puede cargar por completo sus hidroaviones en tan solo 12 segundos. En caso de que no haya embalses cerca o la presencia de un mal picado, también es posible recargar en tierra.

Para ello, tiene otro compartimiento en su costado que, con ayuda en la Unidad Militar de Emergencias (UME) les permitirá estar equipados para despegar y ayudar a apagar incendios. Dentro, hay dos grandes depósitos de agua ubicados en el centro de gravedad del hidroavión y están hechos con fibras de vidrio.

Estos llegan hasta el casco y pueden almacenar hasta tres mil litros de agua cada uno. En la parte inferior del hidroavión hay unas compuertas por donde irá cayendo el líquido una vez lleguen en las zonas que están ardiendo en un intento por apagar las llamas.

Sumado a esta labor, la tripulación identifica posibles naufragios o alguna aeronave que se haya estrellado mientras sobrevuelan la zona. Sentados en unas sillas naranjas, los rescatadores cuantan con unas pequeñas ventanas para divisar a los necesitados.

Cooperación europea

Países como Portugal, Grecia, Italia y Turquía han enviado ayuda para combatir los incendios con seis aviones Canadair CL-415, una colaboración que ha llegado a cuenta del Mecanismo Europeo de Protección Civil de la Unión Europea. Por su parte, Francia también ha pedido ayuda con el mismo mecanismo.

El país galo cuenta con dos Canadair CL-415 y ocho Dash para la extinción, pero se le suman aviones y helicópeteros rentados. En medio de la emergencia, el gobierno ha usado por primera vez un gran avión de transporte militar, el A400M, que puede lanzar hasta 20 toneladas de agente extintor, lo que equivale a más del triple que un Canadair.

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En pocas horas, ha recibido refuerzos desde Protugal, Croacia, República Checa, Alemania, Turquía, Suecia y Eslovaquia, principalmente en los alrededores la ciudad de Burdeos. En total, la UE ha enviado 13 de los 22 aviones cisterna disponibles para este verano para ayudar en los incendios que están azotando a Francia y, en España, a Madrid y comunidades cercanas (así como Castellón).

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