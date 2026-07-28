La emotiva carta de Yan Diomandé a su hermana Roxane: "He escrito esto porque no puedo hablar de ello. Me aseguraré de que todo el mundo conozca tu nombre"

"Querida Roxane, ¿recuerdas cuando alguien me compró una camiseta falsa del United y escribí Ronaldo 7 en la espalda con un rotulador negro?". Así comienza la conmovedora carta que Yan Diomandé, una de las promesas del fútbol actual dedicaba a su hermana Roxane en 'The Player's Tribune' el pasado 17 de junio. "¿Recuerdas cuando me regalaron mis primeras botas de futbol de verdad y dormía con ellas?", preguntaba el futbolista.

Pero no, Roxane no puede recordarlo.

Yan Diomandé recordaba sus primeros acercamientos al fútbol y su admiración por Cristiano Ronaldo / Cortesía de la familia de Diomandé para 'The Player's Tribune'

No puede recordar aquella camiseta, ni aquellas botas, ni los primeros pasos que su hermano daba hacia un sueño que entonces parecía demasiado grande. Ella, que siempre creyó en Diomandé cuando ni siquiera él confiaba en sus propios sueños no llegó a ver como su hermano se convertía en uno de los jugadores más cotizados.

Roxane que estuvo ahí cuando el Bournemouth, el Chelsea, el Rangers, el Olympiacos y el Crystal Palace le rechazaron tampoco podrá verle jugar en el Santiago Bernabéu si finalmente se cumple el pulso que el Real Madrid mantiene con el RB Leipzig por su fichaje.

Roxane, que apenas tenía quince años, fue asesinada después de que alguien introdujese una sustancia tóxica en su bebida en una fiesta. Roxane que soñaba con mudarse a Francia, nunca llegó a hacerlo. "Ahora no siento nada. Es como si ya no fuera humano", escribía Diomandé, "desde que moriste, estoy vacío".

"Unas lágrimas diferentes"

Esta emotiva misiva al cielo, es sobre todo un viaje a los años en los que los dos todavía compartían una vida lejos de los focos. Diomandé, que no olvida sus orígenes, recordaba con cariño como solían ver el fútbol a oscuras y con el volumen al mínimo en el salón de su casa, o como robaba patatas junto a otros 20 niños mientras jugaba para un pequeño equipo cerca de la frontera de Ghana.

Yan Diomandé recordaba con cariño sus orígenes junto a su hermana / Cortesía de la familia de Diomandé para 'The Player's Tribune'

"¿Te acuerdas de cuando me mudé a Estados Unidos?", preguntaba el futbolista mientras narraba su salto al otro lado del charco, "solías decir que sonaba como si estuviera un programa de televisión estadounidense". Entonces llegaría Europa: "Me llevaban de un lado a otro de Europa, y todos seguían diciendo que no. Mi visa había expirado. Mi sueño se había acabado. Me enviaron de vuelta a África y lloramos juntos".

Pero Roxane no dejó de creer. Unas semanas después el futbolista ficharía por el Leganés: "entonces derramamos lágrimas diferentes".

"Tu hermana se ha ido"

Aunque el fútbol le había abierto una puerta en Madrid, apenas una semana después de haber cumplido su sueño de debutar profesionalmente con el Leganés, la vida pondría a prueba al futbolista con una crueldad imposible de imaginar.

Roxane falleció a los quince años tras ser presuntamente intoxicada en una fiesta al haberse introducido una sustancia desconocida en su bebida / Cortesía de la familia de Diomandé para 'The Player's Tribune'

"Alguien me llamaba constantemente desde mi ciudad natal. Estaba molesto. No entendía por qué seguían llamándome", contaba Diomandé, que finalmente respondería al teléfono, "lo recogí, y ni siquiera lo suavizaron. Ya sabes cómo es en casa. Sin emociones. Simplemente... Tu hermana se ha ido".

"Todo lo que hago en un campo de fútbol es por ti"

Nunca obtuvo respuestas. Tampoco justicia. Diomandé que describía el momento como un shock se confesaba atrapado en una pregunta que todavía no sabe responder: "Quizá podría haberte protegido, no lo sé. Intento confiar en el plan de Dios. Es todo lo que puedo hacer".

El deportista contaba que no pretende olvidar, sabe que no podrá, "lo único que puedo hacer es usar el dolor para esforzarme más y lograr todo lo que soñamos". Así, días antes de representar a Costa de Marfil en la Copa del Mundo Diomandé aprovechaba esta carta para recordar a su hermana y contar una historia que, durante mucho tiempo, no pudo verbalizar: "Escribo esto porque no puedo hablar de ello. Escribí esto porque quiero que sepas que me aseguraré de que tu recuerdo perdure. Me aseguraré de que todo el mundo conozca tu nombre. El mundo entero. Todo lo que hago en un campo de fútbol, es por ti."

"Ojalá siguieras aquí para poder decirte... ¡Lo logramos!"

Han pasado muchas cosas desde la última vez que Diomandé vio a su hermana. Demasiadas como para que Roxane pudiera imaginarlas. "Nos vamos mañana al Mundial. De verdad. Tu hermano va a jugar con Costa de Marfil como Drogba, como Yaya, como Gervinho", escribía emocionado.

Diamondé dio la asistencia clave para asegurar la victoria de Costa de Marfil en el partido contra Ecuador / @yandiomande

Aquel sueño que compartieron cuando todo parecía demasiado lejano ahora ya es una realidad, aquel niño que dormía con sus botas de fútbol ahora es una de las grandes promesas del planeta. Sin embargo, mientras los grandes clubes se pelean por él, Diomandé sigue buscando a Roxane en el único lugar donde dice sentirse realmente en paz, en el campo de juego.

El futbolista que terminaba la carta igual que comenzaba, dedicaba estas palabras a su hermana: "Ojalá siguieras aquí para poder decirte... ¡Lo logramos!". Es a ella y a todos sus seguidores a quienes el futbolista hacía una última promesa: "Voy a hacer lo que predijiste: Mi hermano va a ser el mejor del mundo. Demostraré que tenías razón, o moriré en el intento".