Incendios en Madrid, en directo hoy | Ayuso y Marlaska informan de una noche positiva en la lucha contra los incendios de la sierra oeste de Madrid

Los incendios forestales que asolan la Península Ibérica se están cebando estos últimos días con la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila. La principal preocupación se concentra ahora en un nuevo foco que rodea Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, mientras las rachas de viento previstas para este lunes amenazan con complicar las labores de extinción y frenar el avance hacia la estabilización.

Hasta ahora, 31.865 personas evacuadas y 20.262 confinadas en 14 municipios madrileños, el último Valdemaqueda este lunes, por un fuego que ha afectado más de 77.000 hectáreas en Madrid, Ávila y Toledo.

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El Gobierno declara este martes las zonas afectadas como gravemente dañadas por una emergencia de protección civil.

Ayuso abre la puerta al realojo de varios municipios "La situación de los incendios mejora poco a poco. El impresionante trabajo de los servicios de bomberos permite que hoy seamos más optimistas y se pueda plantear el realojo de varios municipios con seguridad. Nuestro reconocimiento a todos los servicios públicos y a los afectados, por su enorme esfuerzo y resistencia", ha escrito la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en X.

Marlaska: "Ha habido interconexiones entre el incendio de Madrid y Ávila". El ministro Marlaska además ha especificado que "se está tratando como una unidad de actuación porque ha habido interconexiones entre el incendio de Madrid y Ávila".

Ayuso también informa de que la situación "mejora poco a poco"

Marlaska: "La reunión con las CCAA fue convocada hace más de dos semanas". En declaraciones en La hora de la 1 también ha explicado que "la reunión con las CCAA fue convocada hace más de dos semanas".

Marlaska informa de "una noche positiva" El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha informado de que ha sido una "noche positiva" en las labores de extinción del incendio de la Comunidad de Madrid, aunque el fuego no está todavía controlado.

Los bomberos logran contener el avance del incendio en Valdemaqueda La intensa labor desarrollada durante la madrugada de este martes ha permitido contener el avance en los frentes activos del incendio que afecta a la sierra oeste de Madrid y evitar que el incendio alcanzara Valdemaqueda, según ha informado en redes sociales la Delegación del Gobierno en Madrid.

Los trabajos en la sierra oeste de Madrid se centran en el entorno del río Cofio, uno de los puntos críticos

Madrid y otras 12 comunidades autónomas están bajo aviso por calor Trece comunidades autónomas están bajo aviso por altas temperaturas, de las cuales seis se encuentran en color naranja (peligro importante) por temperaturas que podrán alcanzar hasta 40 grados, previa llegada mañana de una nueva ola de calor al país, la cuarta del verano.

Día clave en la lucha contra el fuego en España La jornada de este martes será "absolutamente determinante", consideró el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien dijo esperar "controlar y dominar el fuego" antes del miércoles, para cuando hay "unas previsiones realmente desfavorables". Para ese día se espera una nueva ola de calor que se podrá extender hasta el domingo con temperaturas de hasta 40 ºC.