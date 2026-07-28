Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo incendiosCarreteras cortadasSantuario Cadalso de los VidriosMapa incendiosHumo de incendioIncendio NavalcánCortes C-5Merchandising K-popDiomandeDiana Krall
instagramlinkedin

En Directo

OLA DE INCENDIOS

Incendios en Madrid, en directo hoy | Ayuso y Marlaska informan de una noche positiva en la lucha contra los incendios de la sierra oeste de Madrid

Interior ordena la evacuación de Valdemaqueda y el confinamiento de Santa María de la Alameda (Madrid) y Las Navas del Marqués (Ávila) por la situación "muy compleja" de los incendios

Así combate la UME el incendio en Sotillo de la Adrada

Así combate la UME el incendio en Sotillo de la Adrada

Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Daniel Gómez Alonso

Marina Armas

Andrea San Martín

Madrid

Los incendios forestales que asolan la Península Ibérica se están cebando estos últimos días con la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila. La principal preocupación se concentra ahora en un nuevo foco que rodea Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, mientras las rachas de viento previstas para este lunes amenazan con complicar las labores de extinción y frenar el avance hacia la estabilización.

Hasta ahora, 31.865 personas evacuadas y 20.262 confinadas en 14 municipios madrileños, el último Valdemaqueda este lunes, por un fuego que ha afectado más de 77.000 hectáreas en Madrid, Ávila y Toledo.

Noticias relacionadas

El Gobierno declara este martes las zonas afectadas como gravemente dañadas por una emergencia de protección civil.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora de los incendios en la Comunidad de Madrid: se desata otro fuego en San Martín de Valdeiglesias mientras el de Almorox sigue sin control
  2. Diana Krall cancela su concierto en Noches del Botánico horas antes de celebrarse: 'Es una decisión adoptada por la artista
  3. Mapa de incendios activos en Madrid en tiempo real: consulta el estado de los focos activos y zonas desalojadas
  4. Confirmado por la Comunidad de Madrid: ya están abiertas las solicitudes de las ayudas para adquirir drones
  5. Las llamas se ceban con la provincia de Toledo: nuevo incendio forestal en Navalcán, donde ya trabajan efectivos
  6. La lista de municipios confinados y evacuados en Madrid por los incendios: consulta aquí todas las zonas afectadas
  7. La angustia de una familia evacuada del camping Fuente Helecha por el incendio de Ávila que lo ha perdido todo: 'La casa estaba recién estrenada
  8. La familia de Pelayos de la Presa que ha perdido sus dos chiringuitos en el Pantano de San Juan por los incendios: 'Se quemó todo en cinco minutos

Incendios en Madrid, en directo hoy | Ayuso y Marlaska informan de una noche positiva en la lucha contra los incendios de la sierra oeste de Madrid

Incendios en Madrid, en directo hoy | Ayuso y Marlaska informan de una noche positiva en la lucha contra los incendios de la sierra oeste de Madrid

Así evolucionan los incendios activos en Madrid: consulta aquí el mapa en tiempo real de los focos activos y zonas desalojadas

Argis cuelga el cartel de 'se vende' a los mil pisos destinados al alquiler que compró a Acciona

Argis cuelga el cartel de 'se vende' a los mil pisos destinados al alquiler que compró a Acciona

Evacuados por los incendios de la Sierra Oeste esperan en Leganés: "Me siento inútil y con una incertidumbre aterradora"

Más allá del ‘caso Julián’: los deberes del Atlético de Madrid en el mercado de fichajes

Más allá del ‘caso Julián’: los deberes del Atlético de Madrid en el mercado de fichajes

Iván Garrido, psicólogo madrileño, sobre el impacto de los incendios: "Puede haber mucha agitación mental y repetir una y otra vez lo ocurrido"

Iván Garrido, psicólogo madrileño, sobre el impacto de los incendios: "Puede haber mucha agitación mental y repetir una y otra vez lo ocurrido"

Los últimos de Villamanta, 250 madrileños que continúan allí desalojados de sus viviendas "con lo puesto" por los incendios en la región

Los últimos de Villamanta, 250 madrileños que continúan allí desalojados de sus viviendas "con lo puesto" por los incendios en la región

Irene Rain, la gurú madrileña que ha desatado la fiebre por escribir cartas: "Enviar 500 sobres al mes es todo un reto"

Irene Rain, la gurú madrileña que ha desatado la fiebre por escribir cartas: "Enviar 500 sobres al mes es todo un reto"