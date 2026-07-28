"Cuidar al cuidador": fisioterapeutas voluntarios alivian las dolencias de los efectivos antiincendios en Madrid

El desgaste físico de los efectivos que combaten los incendios en la Comunidad de Madrid también empieza a pasar factura. Espaldas cargadas, hombros, cuello, antebrazos, manos, pies y tobillos son las zonas más castigadas tras días de trabajo sobre el terreno, en muchos casos enlazando dispositivos previos y descansando en polideportivos o espacios habilitados.

Para atender esas necesidades, el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (CPFCM) ha puesto en marcha un dispositivo de voluntarios en dos puntos de la región: el Polideportivo José Ramón de la Morena, en Brunete, y el Pabellón cubierto La Estación, en Navalcarnero.

"Cuidar al cuidador"

La decana del CPFCM, Aurora Araújo, explica a El Periódico de España que la iniciativa surgió al comprobar el desgaste físico y mental de los profesionales desplegados. El Colegio contactó el domingo con mandos de la UME para poder intervenir de forma coordinada y "sin estorbar", sostiene. "A veces, en una situación de emergencia, la ayuda siempre es bienvenida, pero si no está bien organizada puede llegar a interferir en la labor real, sus horarios de descanso y similares". Tras cerrar los contactos, los fisioterapeutas comenzaron este lunes las asistencias en los dos pabellones.

La mayoría de los atendidos son efectivos de la UME, aunque también están pasando por el dispositivo miembros de otros cuerpos, como Policía Militar o Ejército de Tierra. En Brunete, según el Colegio, la llegada de profesionales es más diversa.

Espalda, hombros, manos y pies

Los tratamientos son intervenciones exprés centradas en aliviar sobrecargas musculares. "Estamos viendo mucha espalda, cuello, hombros, antebrazos, pulgares y manos, porque trabajan también con azadones y herramientas similares", explica Araújo. También se están tratando gemelos, pies y tobillos, muy afectados por las botas y las largas jornadas.

La acogida ha sido muy positiva y el dispositivo ha generado incluso listas de espera. "Es la sensación de cuidar al cuidador. Ellos no se están cuidando en una parte y se dan cuenta de que nosotros les queremos cuidar en otra", resume la decana.

Una semana de voluntariado

El CPFCM ha organizado inicialmente el dispositivo para una semana, aunque se mantendrá el tiempo que sea necesario en función de la evolución de la emergencia. "Nosotros nos preparamos para lo que nos necesiten", afirma Araújo, que destaca la respuesta "excepcional" de los fisioterapeutas voluntarios.

El Colegio ya había participado en otras emergencias, como la borrasca Filomena, pero es la primera vez que activa un dispositivo de estas características ante unos incendios en Madrid. "El año pasado hubo incendios en la zona, pero no de esta magnitud. No había tantos dispositivos desplazados", apunta. Araújo destaca también la actitud de los efectivos atendidos: "Me está sorprendiendo mucho su profesionalidad. Vienen con mucha prudencia, son súper agradecidos y nos están animando un montón. Tienen una entrega que de verdad me está maravillando".

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El CPFCM representa a más de 13.700 fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. La colaboración se mantendrá coordinada con las autoridades encargadas de gestionar las tareas de extinción.